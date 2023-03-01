Завтра в Липецкой области потеплеет до +2

В ближайшие дни температура воздуха превысит норму.

2 и 3 марта через Центральный федеральный округ с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты. В эти дни ожидается небольшой снег, порывы ветра местами могут достигать 16 м/сек. 4 марта повсеместно пройдет небольшой снег – это связано с приближением очередного циклона со Скандинавии. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 марта - 3-4 градуса мороза, что на 2 градусов выше климатической нормы, 3 и 4 марта – 0-1 градус мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью – от 5 до 7 градусов мороза, днем – от 0 до -2 градусов.



День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 28 градусов мороза.



