Происшествия

58 минут назад

В книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц вложили взятку в 15 000 рублей

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#взятка #дача взятки
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В книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц вложили взятку в 15 000 рублей

Доставленного в отдел полиции №3 мужчину теперь ждёт суд за дачу взятки.

В отношении 35-летнего липчанина утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное по факту дачи взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, нигде не работающего липчанина подозревают в том, что он вложил в книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц взятку в 15 000 рублей.

15 декабря прошлого года в 10:30 пьяный мужчина был задержан участковым и оперуполномоченным у дома №2А по улице Ульяны Громовой за мелкое хулиганство. Хулигана доставили в дежурную часть отдела полиции №3 на улице Доватора и там он был передан помощнику оперативного дежурного.

По версии следствия, в комнате для доставленных мужчина решил избежать привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и передал помощнику оперативного дежурного 15 000 рублей: три купюры по 5 000 рублей каждая он вложил в книгу учёта лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции №3, лежащую на рабочем столе полицейского.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.
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#взятка #дача взятки
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Комментарии (3)

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7

22 минуты назад
Пьяный, нигде не работающий липчанин имел в кармане всего 15 тысяч рублей… Или пожадовал?
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мысли в слух

34 минуты назад
Да это разве взятка?! Это подачка!!
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Нонка

50 минут назад
Это наш минталитет-взяткодатели культурная традиции
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