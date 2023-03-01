В книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц вложили взятку в 15 000 рублей

Доставленного в отдел полиции №3 мужчину теперь ждёт суд за дачу взятки.

В отношении 35-летнего липчанина утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное по факту дачи взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, нигде не работающего липчанина подозревают в том, что он вложил в книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц взятку в 15 000 рублей.



15 декабря прошлого года в 10:30 пьяный мужчина был задержан участковым и оперуполномоченным у дома №2А по улице Ульяны Громовой за мелкое хулиганство. Хулигана доставили в дежурную часть отдела полиции №3 на улице Доватора и там он был передан помощнику оперативного дежурного.



По версии следствия, в комнате для доставленных мужчина решил избежать привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство и передал помощнику оперативного дежурного 15 000 рублей: три купюры по 5 000 рублей каждая он вложил в книгу учёта лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции №3, лежащую на рабочем столе полицейского.



Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.