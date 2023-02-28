После международного розыска Интерпол задержал в Липецке 18-летнего обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка

Инициатором розыска стал Узбекистан.

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В Липецке сотрудниками группы национального центрального бюро Интерпола, управления уголовного розыска областного УМВД, оперативниками регионального ФСБ задержан находившийся в международном розыске 18-летний иностранец.



«Правоохранительными органами Республики Узбекистан фигурант объявлен в розыск в декабре 2022 года. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Республике Узбекистан задержанного передадут после проведения комплекса проверочных мероприятий», - говорится в официальном сообщении полиции.





