Происшествия

31 минуту назад

После международного розыска Интерпол задержал в Липецке 18-летнего обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка

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#международный розыск

Инициатором розыска стал Узбекистан.

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В Липецке сотрудниками группы национального центрального бюро Интерпола, управления уголовного розыска областного УМВД, оперативниками регионального ФСБ  задержан находившийся в международном розыске 18-летний иностранец.

«Правоохранительными органами Республики Узбекистан фигурант объявлен в розыск в декабре 2022 года. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Республике Узбекистан задержанного передадут после проведения комплекса проверочных мероприятий», - говорится в официальном сообщении полиции.


339
#международный розыск

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