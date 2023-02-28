29-летнего липчанина подозревают в покушении на убийство: на женщину напали с ножом в ванной

Женщину удалось спасти.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в отношении 29-летнего липчанина утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статье 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания осуществления этой угрозы» и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».



По версии следствия, 4 ноября 2022 года во дворе дома №9 по улице Жуковского в Липецке пьяный мужчина в ходе ссоры со знакомой достал из кармана куртки складной нож и приставил его к груди женщины со словами: «Я тебя убью, зарежу, тебе всё равно не жить, мне терять нечего».



Он же спустя пять дней - 9 ноября на кухне одной из квартир дома №23 по улице Жуковского выпивал с этой же знакомой, и в какой-то момент взял в правую руку кухонный нож и, как полагает следствие, умышленно нанёс женщине не менее двух ударов в область левой ноги, после чего отбросил нож в сторону.



Женщина прошла в санузел и села в ванну. Но мужчина снова взял на кухне уже другой нож и направился к ней. Вторым ножом подозреваемый нанёс потерпевшей не менее двух ударов по лопатке и не менее 10 — по шее. В результате нож даже сломался.



Мужчина вышел из санузла в кухню, взял новый нож и уже им нанёс женщине ещё два удара по левой ноге.



Ещё одна женщина — свидетельница происшествия и родственница подозреваемого выбежала из квартиры и направилась к соседям, откуда позвонила в дежурную часть отдела полиции №6.



Потерпевшей диагностировали проникающую рану правого легкого, проникающие в позвоночный канал раны на шее и ряд других увечий, но благодаря своевременной медицинский помощи её спасли.



Мужчину теперь ждёт суд.