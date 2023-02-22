Жители Тракторного пожаловались в прокуратуру на дым из трубы

«Из трубы круглосуточно валит черный дым ужасного запаха. Эта труба работает в непрекращающемся режиме».

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Сразу несколько жалоб на имя Липецкого межрайонного природоохранного прокурора Сергея Бурцева отправили жители района Тракторный. Тексты обращений почти идентичны. Липчане жалуются на едкий дым, который валит из трубы предприятия в промзоне на улице Чехова.«На территории возле ул. Чехова 2а какая-то организация ведет деятельность, из-за чего очень сильно загрязняется воздух. Из трубы круглосуточно валит черный дым ужасного запаха. Дышать невозможно, от дыма слезятся глаза. В нашем районе проживает много детей, они гуляют во дворе и дышат этим кошмаром. Сложно представить от чего такой черный едкий дым. Эта труба работает в непрекращающемся режиме. Прошу провести проверку, закрыть это предприятие и наказать виновных по всей строгости закона», — пишет Руслан Паневин.«Хочу обратиться с жалобой по поводу трубы, которая располагается на территории под кадастровым номером 48:20:0041801:2. На этом участке находится здание по адресу: ул. Чехова, д. 2а. Возле этого здания находятся хозяйственные корпуса. В одном из этих корпусов находится какое-то производство. Из трубы валит дым черного цвета, от которого невозможно дышать и открыть глаза. Дым из этой трубы идет просто круглосуточно. Он черный, едкий, от него слезятся глаза. Я пытался пройти к этой территории, но там всё закрыто. Неизвестно чем вообще они там занимаются. Что они там производят с такими отходами в воздух, даже страшно представить. Я считаю, что такого возле жилых районов быть не должно», — обращается к прокурору Роман Воробьев.«Возле места, где я работаю, находится труба, предположительно возле здания по ул. Чехова, 2а. В нашем офисе открыть окно просто опасно для жизни. Черный дым, который валит из этой трубы — это что-то страшное. Кондиционер так же включить нельзя, выйти на улицу тоже. Учитывая тот факт, что я работаю каждый день, и каждый день дышу таким воздухом, я просто боюсь за свое здоровье и жизнь. Непонятно что это за дым. В нашем районе располагается больница, школа, детский сад. И всем этим дышат наши дети. Я думаю, что уровень выбросов в воздух должен как то контролироваться. То, что происходит на этом предприятии недопустимо. Настоятельно прошу проехать по месту, провести проверку и принять меры в виде закрытия этого предприятия, а так же найти виновных лиц и привлечь их к ответственности», — жалуется Надежда Третьякова.С Надеждой Третьяковой мы добираемся до забора из сетки-рабицы этого самого нехорошего неизвестного заводика. Но интрига была недолгой.На стене одной постройки мы увидели надпись «МК РСДП», а на входе в другую — вывеску «Асфальто-бетонный цех». Последние сомнения развеял сторож: «Да, это асфальтный завод МБУ «Управление благоустройства Липецка» (в эту организацию влились коллектив и имущество другой муниципальной конторы, ликвидированного несколько лет назад ремонтно-строительного дорожного предприятия).— На улице Чехова находится цех по производству асфальтобетонных смесей, которые нужны городскому управлению благоустройства для выполнения ежедневных ямочных ремонтов, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. Он работает с 1965 года. В соответствии с требованиями, у этого производства существует 500-метровая санитарно-защитная зона. Ближайший к цеху жилой дом находится на расстоянии 750 метров, — прокомментировали GOROD48 жалобы липчан в пресс-службе мэрии.Режим работы асфальтобетонного цеха – пятидневка, с 08:00 до 17:00. Однако в осенне-зимний период, когда перепады погоды приводят к образованию на дорогах «ям не по ГОСТу», литую асфальтобетонную смесь цех готовит и ночью, и в выходные, и в праздники.В мэрии признают законными требования горожан к экологической безопасности производства.— Существующее оборудование цеха, когда-то современное, устарело. В ближайших планах — модернизация предприятия, которая в том числе позволит сократить выбросы в атмосферу. В этом году муниципальное управление благоустройства проведет торги по приобретению пылеуловителя, дымососа, газоходов и иного нового оснащения. Монтаж оборудования начнут сразу же после его поставки на предприятие, — сообщает городская администрация.А вот в пресс-службе прокуратуры области GOROD48 сообщили, что пока не получали жалоб липчан на дымящий завод в промзоне поселка ЛТЗ. Проверка доводов заявителей начнется тогда, когда эти обращения попадут в ведомство.