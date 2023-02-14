Как центр поддержки экспорта помогает липецким предпринимателям

При содействии центра поддержки экспорта за три года липецкие малые и средние предприятия отправили продукцию за рубеж на сумму свыше 46 млн. долл. США. Для сравнения, еще в 2016 году, до начала реализации государственных программ поддержки экспорта, этот показатель был практически равен нулю. Именно господдержка дала мощный импульс развитию экспортных поставок предприятий малого и среднего бизнеса Липецкой области.

Такие итоги были озвучены на мероприятии, посвященном 3-летию со дня открытия центра «Мой бизнес» - площадке, которая объединила все институты господдержки бизнеса региона. Особое место среди них занимает региональный центр экспорта, который осуществляет деятельность в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Благодаря грамотной стратегии специалистов центра поддержки экспорта липецкие производители смогли адаптироваться к ситуации, когда возникли дополнительные трудности, связанные с поставкой продукции на внешние рынки. Этому способствовали сформированный запас прочности и переориентация структур поддержки экспорта на новые направления. За последние три года в Восточном направлении Липецкая область приняла участие в масштабных международных выставках таких стран, как Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан и других. Организованы деловые визиты предпринимателей региона в Турцию, Иран, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Итогом этих мероприятий стали многочисленные экспортные контракты. А в планах на 2023 год посетить с бизнес-миссией Египет, Туркменистан, Ирак и другие страны восточного направления.

Липчане поставляют на внешние рынки продукцию различных отраслей: станкостроение, машиностроение, металлоконструкции, индустриальные масла и смазки, производство продуктов питания и другой продукции.

«В 2022 году центр экспорта перевыполнил в два раза план, который ставит перед нами Министерство экономического развития России и Российский экспортный центр. В текущем году продолжим уделять внимание поиску партнеров, и естественно, консультировать по всем направлениям в части внешнеэкономической деятельности. Панируем организовать 15 международных выставок и бизнес-миссий, более 20 обучающих мероприятий, несколько мастер-классов и 2 акселерационные программы, направленные на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний» -поделился начальник центра поддержки экспорта, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.

Деятельность Центра является мощнейшим стимулом и благоприятным инструментом для развития экономики Липецкой области.

Фото предоставлены пресс-службой АНО "ЦПЭ Липецкой области".

Реклама. АНО "ЦПЭ Липецкой области".