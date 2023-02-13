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сегодня, 13:42

Экипаж ДПС оперативно доставил роженицу из Ельца в Липецк

8 703
#полиция
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Экипаж ДПС оперативно доставил роженицу из Ельца в Липецк

Новоиспеченный отец благодарит полицейских.

В редакцию GOROD48 обратился ельчанин по имени Владимир. В минувшую субботу, 11 февраля он повёз жену Жанну в роддом в Липецк, но по пути на выезде из Ельца у семьи сломался автомобиль.

На помощь роженице и её мужу пришли сотрудники ДПС. Они пересадили супругов в свой автомобиль и около 14:00 доставили в роддом в Липецк. А в 16:20 в семье родился сын — мальчика назвали Владимир.

Счастливый отец хочет поблагодарить полицейских за отзывчивость и оперативную транспортировку до роддома. 

Имён полицейских, которые пришли на помощь, ельчанин не знает, но запомнил номер патрульного автомобиля. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, роженицу в Липецк довезли сотрудники ГИБДД Борис Белоусов и Александр Седых. 


8 703
#полиция
5

Комментарии (8)

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А лександр

17 минут назад
Обычным делом стало подвоз сотрудниками ДПС на роды. Выходит мы ратуем за рождаемость только на словах... Или рождение ребенка будущего гражданина Великой России проблема только родителей ? Если нет роддома в славном граде Ельце, то я думаю наверное скорая должна со всеми мигалками доставлять рожениц. А то послушать гл.врача обл.больницы словно мёда напиться...
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Патриот

26 минут назад
Да ну?!, Конечно. Он тот же, на основании которого выставляют счёт, например, за операции в больницах.
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?

29 минут назад
А что в Ельце роддома нет?
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Да ну?!

33 минуты назад
Патриот, и законодательный акт, на основании которого это сделали бы, можете озвучить?
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Патриот

41 минуту назад
Молодцы, парни! В "цивилизованных странах" счёт выставили бы
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Я валяюсь

55 минут назад
А ещё чем - нибудь они занимаются, кроме услуг такси?
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Смех

сегодня, 13:57
Спасибо, как можно-то, и без того представительство в Москве сократили.
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Спасибо

сегодня, 13:51
Инспекторам, но вопрос к нашему,,правительству,, где роддом в Ельце? А если есть, где врачи? Надо наверное сокращать штат администрации, а расширять медицинский!
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