Экипаж ДПС оперативно доставил роженицу из Ельца в Липецк

Новоиспеченный отец благодарит полицейских.

В редакцию GOROD48 обратился ельчанин по имени Владимир. В минувшую субботу, 11 февраля он повёз жену Жанну в роддом в Липецк, но по пути на выезде из Ельца у семьи сломался автомобиль.



На помощь роженице и её мужу пришли сотрудники ДПС. Они пересадили супругов в свой автомобиль и около 14:00 доставили в роддом в Липецк. А в 16:20 в семье родился сын — мальчика назвали Владимир.



Счастливый отец хочет поблагодарить полицейских за отзывчивость и оперативную транспортировку до роддома.



Имён полицейских, которые пришли на помощь, ельчанин не знает, но запомнил номер патрульного автомобиля. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, роженицу в Липецк довезли сотрудники ГИБДД Борис Белоусов и Александр Седых.





