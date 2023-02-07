сегодня, 10:38
Службу в армии по призыву будут учитывать при поступлении в вузы
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава считает, что соответствующий законопроект может быть принят до конца весенней сессии.
Госдума рассмотрит соответствующий документ в первом чтении в феврале и может принять до конца весенней сессии. По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Михаила Берулава, закон начнет действовать уже в ближайшую приемную кампанию.
Госдума 7 февраля может принять в первом чтении законопроект "Об изменениях в закон "Об образовании в РФ". Им предлагается отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан, за которые они могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет или техникум. Принять законопроект парламенту рекомендовали профильные комитеты нижней палаты по просвещению, а также по науке и высшему образованию, - пишут "Известия" со ссылкой на заключения, в которых говорится о поддержке документа.
Уточняется, что данное решение направлено на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности.
"Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", — говорится в пояснительной записке.
При этом документ может быть принят до конца весенней сессии, - заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
"Этой льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года. Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы", — пояснил парламентарий.
По его словам, затягивать с принятием этого законопроекта нельзя, так как он станет хорошим стимулом для молодежи.
"В вузах прошедшим срочную службу будут начисляться дополнительные баллы при поступлении. В колледжах и техникумах приемные комиссии начнут в обязательном порядке учитывать срочную службу при зачислении. Ответственная позиция молодых людей, безусловно, должна поддерживаться. Если это можно сделать через создание преференций в момент, когда человек выбирает профессию, мы должны предоставить такую возможность", — отметила глава комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова.
Ранее правительство дало положительный отзыв на законопроект.
При поступлении в вузы помимо баллов за ЕГЭ учитываются и индивидуальные достижения — спортивные успехи, призовые места на всероссийских олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности. Всё это дает абитуриентам дополнительные баллы.