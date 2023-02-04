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Ледяной душ в «Звёздном» - большой фоторепортаж

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Ледяной душ в «Звёздном» - большой фоторепортаж

Липечкая команда уступила дома нововоронежскому "Протону" - 1:6.

Липецкая «молодёжка» на родном льду потерпела поражение от 7-й команды Западной конференции НМХЛ «Протона» из Нововоронежа – 1:6.

В первом матче липчане оказались сильнее – 3:2, а вот что произошло с командой в ответной встрече – загадка. Кто-то может сказать, что счёт не по игре: липчане чаще атаковали, особенно в первых двух периодах, превзошли соперников по количеству бросков по воротам. Но на табло высветился совсем уж неудобный счёт.

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Вдвойне обидно, что «не наш день» случился в ситуации, когда каждое очко на счету. Липчане остались на расстоянии 2-х очков от зоны плей-офф, вся надежда теперь на оставшиеся поединки.

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В первом периоде при равной игре удача благоволила гостям: на 8-й минуте цели достиг бросок со средней дистанции форварда гостей Раиля Кабирова.

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Раиль Кабиров

Во втором отрезке «Липецк» основательно придавил «Протон» к его воротам, но шайба упорно не шла в ворота.

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А на 25-й минуте случился спорный эпизод, который если не сломал липчанам игру, то, во всяком случае, сильно на неё повлиял. Арбитры посчитали, что липецкий защитник Иван Кудрин умышленно придерживал шайбу рукой, чего на наш взгляд, не было и в помине. Тем не менее – 2 минутное удаление, которое гости реализовали всего за 9 секунд. Игорь Орищенко подставил клюшку под бросок партнёра и счет стал уже – 2:0.

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На этот раз Кабиров записал на счёт голевую передачу, за которую Орищенко благодарил его чуть ли не на коленях.

«Липецку» ничего не оставалось делать, кроме как идти вперёд с удвоенной энергией. Вратарь «Протона» Антон Данилов стоял стеной и вообще выдал огненный матч, отразив в общей сложности 39 бросков по своим воротам из 40.

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А на 35-й минуте гости подловили «Липецк» на быстрой ответной атаке и организовали третью шайбу от клюшки Владимира Тумина, после чего со скамейки «Протона» раздался возглас: «Молодцы! Поймали их. Правильно играем».

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Егор Файбышев в этот вечер не блистал.

Пропустившего три шайбы Егора Файбышева в воротах «Липецка» тут же сменил Максим Пузяков.

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Максим Пузяков

Практически тут же Пузяков отразил бросок в упор, дав надежду, что хоть наши ворота закроются на замок. Но как отыграть фору в три шайбы? Однако в начале третьего периода и Пузяков пропустил «бабочку» от Кабирова, оформившего «дубль», стало ясно, что чуда сегодня не случится.

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За воротами победной молнией пульсирует фонарь. Не для нас

Тем более что черед три минуты Орищенко сделал счёт совсем неприличным – 5:0.

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«Липецк» не сдавался, шёл вперёд, загружал работой вратаря Данилова, но всё больше как-то механически, по инерции.

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Тем не менее, шайбу, которую липчане наконец-то забросили на 46-й минуте, отмечали с такой радостью, словно она была победной. Отличился Арсений Лащёнов.

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Лащёнов забил гол престижа

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Наконец-то нашим удалось переиграть непробиваемого Данилова.

Но в целом всё всем было уже ясно, некоторые болельщики досрочно покинули «Звездный», не унимался лишь Орищенко. Который на последних секундах всё-таки оформил «хет-трик». А вообще статистика у 20-летнего нападающего потрясающая – 3 заброшенных шайбы и 2 ассиста.

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«Протон» радуется победе

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Тренер-победитель Александр Сырцов

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Один из героев матча вратарь Артём Данилов

Что дальше у «Липецка»? 14 и 15 февраля наша команды сыграет в Курске с главным аутсайдером чемпионата местным «Соколом». На счету которого лишь 3 победы в чемпионате. Ждём оттуда очков.

18 и 19 февраля нас ждут формальное гостевые матчи с занимающим предпоследнее место МХК «Белгород», но пройдут они… в «Звездном» из-за неспокойной обстановке в Белгородской области. А 1 и 2 марта домашние встречи с «Соколом» из Новочебоксарска (6-е место). Шансы на плей-офф пока есть.

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Лунёв: глаза бы на табло не смотрели

МХК «Липецк» - «Протон» - 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Кабиров (Орищенко), 07:37. 0:2 - Орищенко (Кабиров, Боярченков), 24:42, бол. 0:3 - Тумин (Давлетов, Старцев), 34:13. 0:4 - Кабиров (Мурзин, Орищенко), 40:36. 0:5 - Орищенко (Мурзин), 43:14. 1:5 - Лащёнов (Ф.Попов, Ахаян), 45:17. Орищенко (Старцев, Мурзин), 59:39.

Штраф: 2 (Кудрин-2) - 4 (Тумин-2, Сахно-2).

Вратари: Файбышев (Пузяков, 34:13) - А.Данилов.

Броски: 42 - 30. Вбрасывания: 29 - 25.

Судьи К.Матвеев (Ступино), Н.Зубаков, И.Попов (оба - Липецк).

 Липецк. СК Звёздный. 631 зритель.

4 368
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Комментарии (4)

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Липчанка

11 минут назад
RUKA, очень позорно!
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RUKA

22 минуты назад
Липчанка, Очки не пахнут)) У аутсайдеров тем более нужно брать
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Старый фанат

23 минуты назад
Ничего страшного. Не поднимается тот, кто не падает.
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Липчанка

42 минуты назад
Да уж! Брать очки за счёт команд-аутсайдеров по крайней мере, стыдно! Докатились!!!
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