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18 минут назад

«Липецк» в игре! Волевая победа над «Протоном» повысила наши шансы на плей-офф

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
«Липецк» в игре! Волевая победа над «Протоном» повысила наши шансы на плей-офф

Судьба нашей команды теперь полностью в её руках.

Липецкая команда прервала серию неудач в НМХЛ и на своём льду одержала важнейшую победу над «Протоном» из Нововоронежа – 3:2.

До этого подопечные Алдрея Лунёва проиграли 5 встреч кряду и поставили под сомнение свой выход в плей-офф, вывалившись из первой «восьмёрки».

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Форвард Матвей Коковин

Волевая «виктория» над «Протоном» заметно повысила шансы на исправление ситуации: от 8-го места нас теперь отделяют лишь 2 очка, при этом у липчан имеется игра в запасе по сравнению с главным конкурентом «Прогрессом» из Глазова. Словом всё опять в руках наших хоккеистов: впереди пять матчей – играйте и побеждайте.

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И тренеру, и болельщикам вчера всё-таки пришлось понервничать

А с «Протоном» пришлось непросто. Тем более что на 11-й минуте обычно надёжный Максим Пузяков пропустил «откровенную» бабочку.

В дальнейшем Пузяков не раз спасал нашу команду, отразив 28 бросков.

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Пузяков без работы не скучал

Не меньше работы было и у его коллеги Артёма Данилова, особенно во втором периоде, когда хозяева конкретно придавили соперников к их воротам, что отлично иллюстрирует статистика бросков в створ в этом отрезке – 15–6 в пользу липчан.

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Порой искры высекались у нововоронежских ворот

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Тем не менее, сравнять счёт липчанам удалось только в большинстве: после броска защитника Николая Воропаева шайбу подправил Егор Мазалов – 1:1.

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Все основные события развернулись в третьем периоде. Сначала Станислав Ахаян завершил многоходовку партнёров броском в упор – 2:1, а затем Даниил Зубаков броском в одно касание увеличил отрыв нашей команды.

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Липчане празднуют заброшенные шайбы

Шла 47-я минута, времени было полно, но всё, что сумели гости – это через четыре минуты сократить отрыв до минимума, отличился Игорь Орищенко.

Отметим, что в решающем периоде липчане сумели сыграть очень аккуратно. За исключением обоюдного удаления на 41-й минуте нашего Василия Балмашнова и нововоронежца Семёна Подуруева, в третьем периоде наша команда обошлась без штрафных минут, что помогло сохранить победный счет.

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Порой страсти на льду закипали по полной

Валидольная концовка встречи прошла с пустыми воротами «Протона», натиском гостей, но «Липецк» грамотно оборонялся.

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Защитник Дмитрий Белоусов

Ответный матч сегодня в 18:30. А затем Лунёву и Ко предстоит выезд в Белгород и Курск к аутсайдерам Западной конференции, где можно набрать необходимые для плей-офф очки. Еще повоюем…

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МХК «Липецк» - «Протон» (Нововоронеж) - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 - Володькин, 10:21. 1:1 - Мазалов (Воропаев, Н.Шальнев), 32:37, бол. 2:1 - Ахаян (Лащёнов, К.Панов), 42:33. 3:1 - Д.Зубаков (П.Н.Копытин, А.Бякин), 46:08. 3:2 – Орищенко (Мурзин, Зазнобин), 51:53 (3:2).

Штраф: 6 (Н.Шальнев-4, Балмашнов-2) - 4 (Орищенко-2, Подуруев-2).

Вратари: Пузяков - А.Данилов, 00:00-59:22.

Броски: 38 – 30. Вбрасывания: 36 - 22.

Судьи К.Матвеев (Ступино), Н.Зубаков, И.Попов (оба - Липецк).

1 февраля. Липецк. СК «Звёздный». 742 зрителя.

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"

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