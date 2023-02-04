Коронавирус

сегодня, 12:33

За сутки коронавирусом заболели 63 липчанина

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
За сутки коронавирусом заболели 63 липчанина

Выздоровевших почти в 5 раз меньше.

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Липецкой области вновь превысило число выздоровевших.

По данным ресурса споркоронавирус.рф, заразу подхватили 63 жителя региона, а излечились 13. Двум пациентам потребовалась госпитализация, к счастью никто не умер.

Общая статистика с начала пандемии теперь выглядит следующий образом: 177 039 человек заболели, 172 582 вылечились. Вирус свёл в могилу 3 951 липчанина.

Статистика заболевания за последние сутки по стране подчёркивает, что говорить о победе над COVID преждевременно. Заболели 9 681 россиян, выздоровели - 6 334, попали в больницу – 1 085 человек. За сутки вирус унёс 40 жизней.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

Комментарии (2)

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Терапевт

4 минуты назад
Маловато будет
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Липчанин

40 минут назад
Не верят в короновирус
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