За сутки коронавирусом заболели 63 липчанина

Выздоровевших почти в 5 раз меньше.

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Липецкой области вновь превысило число выздоровевших.

По данным ресурса споркоронавирус.рф, заразу подхватили 63 жителя региона, а излечились 13. Двум пациентам потребовалась госпитализация, к счастью никто не умер.

Общая статистика с начала пандемии теперь выглядит следующий образом: 177 039 человек заболели, 172 582 вылечились. Вирус свёл в могилу 3 951 липчанина.

Статистика заболевания за последние сутки по стране подчёркивает, что говорить о победе над COVID преждевременно. Заболели 9 681 россиян, выздоровели - 6 334, попали в больницу – 1 085 человек. За сутки вирус унёс 40 жизней.