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52 минуты назад
В США 10 человек стали жертвами ледяного шторма
Более полумиллиона домохозяйств остались без света.
На юге США в результате мощного ледяного шторма погибли, по меньшей мере, 10 человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии, - пишут американские СМИ.
Лед, мокрый снег и снег в южные штаты принес четырехдневный холодный фронт, - передает "Интерфакс".
"Хотя на Юге и Среднем Юге ледяной дождь уже прекратился, опасность сохраняется, поскольку таяние льда все еще может привести к поломке деревьев и веток", - предупредила Национальная метеорологическая служба.
Кроме того, ожидается, что в северных штатах страны температура воздуха в некоторых местах упадет ниже нуля градусов.
Лед, мокрый снег и снег в южные штаты принес четырехдневный холодный фронт, - передает "Интерфакс".
"Хотя на Юге и Среднем Юге ледяной дождь уже прекратился, опасность сохраняется, поскольку таяние льда все еще может привести к поломке деревьев и веток", - предупредила Национальная метеорологическая служба.
Кроме того, ожидается, что в северных штатах страны температура воздуха в некоторых местах упадет ниже нуля градусов.