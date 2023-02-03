В мире

52 минуты назад

В США 10 человек стали жертвами ледяного шторма

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#ледяной шторм #непогода

Более полумиллиона домохозяйств остались без света.

На юге США в результате мощного ледяного шторма погибли, по меньшей мере, 10 человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии, - пишут американские СМИ.

Лед, мокрый снег и снег в южные штаты принес четырехдневный холодный фронт, - передает "Интерфакс".

"Хотя на Юге и Среднем Юге ледяной дождь уже прекратился, опасность сохраняется, поскольку таяние льда все еще может привести к поломке деревьев и веток", - предупредила Национальная метеорологическая служба.

Кроме того, ожидается, что в северных штатах страны температура воздуха в некоторых местах упадет ниже нуля градусов.
84
#ледяной шторм #непогода

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