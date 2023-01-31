Впервые за 13 лет в Липецке появится международный мастер по шахматам

Илья Григорьев начисто лишен «звёздной пыли», завтра он разделит свою радость с учениками шахматной школы, для которых проведёт мастер-класс.

21-летний липчанин Илья Григорьев стал победителем XXI международного турнира по шахматам в белорусской Орше.

В сильнейшей группе с обсчётом рейтинга ФИДЕ выступал один международный мастер и четыре обладателя высшего шахматного разряда – международных гроссмейстера из Белоруссии и России. Тем не менее, липецкий кандидат в мастера спорта, мастер ФИДЕ в 9-ти проведённых партиях не потерпел ни одного поражения. В его активе 6 побед и 3 ничьих, что принесло 7,5 очков и обеспечило победу в турнире.

При этом студент 4-го курса института математики, естествознания и техники ЕГУ выполнил норматив международного мастера, и в 2023 году ждёт от Международной федерации шахмат (ФИДЕ) присвоения этого звания, второго в мировой шахматной «табели о рангах» после международного гроссмейстера.

Отметим, что в Липецкой области давным-давно никому не присваивали званий международных мастеров. Последними его удостаивались в 2010 году братья Гор, Геворг и их сестра Татевик Айрапетян.

К слову, чемпион Илья Григорьев – скромный парень, который не забывает о своих спортивных корнях. Завтра, 1 февраля, в 18:30 в МАОУ СШ №55 он проведёт мастер-класс для учеников липецкой шахматной школы, что станет отличной передачей опыта юному поколению и своеобразным знаком благодарности для тренера Юрия Циммермана, который воспитал многих сильных шахматистов, в том числе самого Григорьева.

В Орше выступал и первокурскник ЕГУ кандидат в мастера спорта Семён Казьмин и занял 3-е место во втором по силе дивизионе турнира, набрав 5,5 очков из 9 возможных.