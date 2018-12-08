А знаете ли вы, какая в Липецке самая распространенная фамилия?

GOPROD48 продолжает рассказывать занимательные истории из прошлого и настоящего Липецка.



Первые фамилии на Руси появились в XII веке, но большинство русских оставались «беспрозвищными» еще 600 лет. Чаще всего фамилии давались по месту проживания, затем по подворью, по именам отцов и дедов.



Иванов и Петров было много, и вот как их отличить друг от друга? Вот и стали они Иванами Макаровыми сынами, или Поликарповыми. Или людей именовали по местности – Петр Заовражный, по профессиональной принадлежности - Кузнецы были Кузнецовыми, кухаркины дети – Кухаркиными, а отпрыски церковных дьяконов – Дьяконовыми.

Последние ближе всего к Липецку. Ведь самая распространенная фамилия в нашем городе – Попов! Её носят, по информации липецкого адресного стола, около 15 тысяч человек. Ученые считают, что изначально эта фамилия пошла от древнего имени Поп. И это был не обязательно священник, так ребенка могли назвать религиозные родители. Вот и были дети носителей имени Поп – сынами Поповыми. Вторая основная версия происхождения фамилии Попов - профессиональное занятие основателей рода - священников.

Значит ли это, что Липецк был «поповским» городом»? Все может быть. Священнослужителей в нашем городе всегда было много. Здесь находился мужской монастырь - Паройская пустынь (сейчас Древне-Успенская церковь и монастырь на улице Салтыкова-Щедрина), а в городе-крепости Сокольске (район современного Сокола) в середине XVII века построили деревянную церковь, при которой, соответственно, был поп. И не один, конечно. Причем, не все священники этой церкви вели благообразный образ жизни. Они несли и воинскую повинность. И даже бедокурили. Традиционно для Сокола и нынешних дней – браконьерничали.

Паройская пустынь была основан в XVII веке на месте явления иконы Божьей Матери.





Крепость Сокольск обороняла Русь от набегов татар.

В архивах сохранилась жалоба царю Алексею Михайловичу от воеводы Сокольска Ивашки Ртищева на попа Андрея, который спутавшись с ратниками, обловил неводами все затоны по Воронежу. Царь ответил вразумлением попу и его ватаге, прислав соответствующую грамоту. Письмо царя воевода зачитал обвиняемым, но их реакция была неадекватной. Цитируем по документу:

«И тот поп Андрей, выслушав твою Государеву грамоту, скозал мне холопу твоему: нам де тово указу не слушат и нихто де нам не укажет в рыбной ловле, и меня холопа твоего лаел – вором называл и хотел меня холопа твоево тот поп Андрей с товарыщи своими в тюрму посодит и убить.

И я холоп твой тово попа Андрея, из съезжей избы избыв, бил и велел Государь за ево безчинство посадить в тюрму и с ево товарыщи…».

Закончилась эта история мирно - попа Андрея и его друзей-браконьеров выпустили, выловленную рыбу раздали воинам крепости. Всего «семнатцат щук калодок да дватцат с адной щучек маленких да линь».

Вот такой служил в Сокольске поп Андрей.

Вторая самая распространенная фамилия в Липецке – Кузнецов. Носителей этой фамилии в городе шесть тысяч человек. Здесь все специалисты практически единодушны – фамилия профессиональная. Кузнец был первейшим человеком и в сельском хозяйстве и в металлургии. Липецк – город металлургов, железоделательные заводы появились здесь в конце XVII - начале XVIII веков и кузнечное дело было одними из самых распространенных.

На третьем месте по распространенности в Липецке фамилии Иванов, Фролов, Федоров, их носят примерно по четыре тысячи липчан. Первая пошла от обычного имени Иван (Иванов сын), вторая тоже от личного церковного имени - Флор (произвольно Фрол). Про Фролов так говорили: «Дед Фрол был всех сильней, он пережил трех попов и четырех царей!». Федоровы – тоже именуются по имени предков.

На четвертом месте по распространенности в Липецке фамилии Воронин, Петров, Семенов, Зайцев, Их носят примерно по три тысячи горожан. С этими фамилиями тоже никакой интриги – они произошли от мужских имен. Было и нецерковное имя Ворон и Ворона, и прозвища такие же. И с Зайцевыми мало интриги. И такое имя мужское было на Руси, и еще Зайцами называли охотников, специалистов по выделки заячьих шкур и шитья из них шапок и верхней одежды. Вокруг Липецка раньше стояли мачтовые и непроходимые, буквально, леса, в которых обитало много зверья, в том числе зайцев, а значит - много охотников, которые и заслужили эту фамилию для потомков.

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