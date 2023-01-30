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В Белгородской области двое мужчин ранены при обстреле
По предварительным данным, пострадали два мужчины.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Безлюдовка Шебекинского городского округа были ранены два мужчины.
"В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
Накануне под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших не было. Взрывной волной были выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте, - сообщал Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
Накануне под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших не было. Взрывной волной были выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте, - сообщал Гладков.