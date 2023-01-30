Происшествия
сегодня, 08:29
Полицейские в Липецке задержали мужчину со свертком марихуаны
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Сотрудники ППС во время патрулирования района Левобережья обратили внимание на подозрительного мужчину.
Полицейские остановили гражданина для проверки документов, тот стал заметно нервничать, пытался побыстрее завершить разговор с сотрудниками ППС. Его задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.
При досмотре в отделе полиции во внутреннем кармане куртки у него нашли сверток. Содержимое пакета направили на экспертизу. В свертке оказалась марихуана.
Вес пакета с марихуаной составил 18,6 граммов.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». С задержанного взята подписка о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
При досмотре в отделе полиции во внутреннем кармане куртки у него нашли сверток. Содержимое пакета направили на экспертизу. В свертке оказалась марихуана.
Вес пакета с марихуаной составил 18,6 граммов.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». С задержанного взята подписка о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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