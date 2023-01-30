Полицейские в Липецке задержали мужчину со свертком марихуаны

Сотрудники ППС во время патрулирования района Левобережья обратили внимание на подозрительного мужчину.



Полицейские остановили гражданина для проверки документов, тот стал заметно нервничать, пытался побыстрее завершить разговор с сотрудниками ППС. Его задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.



При досмотре в отделе полиции во внутреннем кармане куртки у него нашли сверток. Содержимое пакета направили на экспертизу. В свертке оказалась марихуана.



Вес пакета с марихуаной составил 18,6 граммов.



- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». С задержанного взята подписка о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



