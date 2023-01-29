На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра, 30 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отключений холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

Так, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители переулка Джамбула – воду подвезут по вышеназванному переулку.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 9 по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, в ЦТП ПАО «Квадра». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Доватора, 8.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.