В мире
12 минут назад
Пилот погиб при крушении двух истребителей в Индии
В результате падения в субботу двух истребителей в Индии один пилот погиб, двое других получили ранения и спасены. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ВВС южноазиатской республики.
Два истребителя ВВС Индии - Су-30 российского производства и французский Mirage 2000 - потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш.
Крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш, куда истребители вылетели из авиабазы в Гвалиоре. На месте работают специалисты. Комиссии ВВС, ответственной за расследование, предстоит выяснить, было ли это столкновение истребителей в воздухе или инцидент произошел по другой причине.
Два истребителя ВВС Индии - Су-30 российского производства и французский Mirage 2000 - потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш.
Крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш, куда истребители вылетели из авиабазы в Гвалиоре. На месте работают специалисты. Комиссии ВВС, ответственной за расследование, предстоит выяснить, было ли это столкновение истребителей в воздухе или инцидент произошел по другой причине.
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26.01.2023 13:20В мире