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18 минут назад
Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ
Венгрия потеряла из-за антироссийских санкций около 10 млрд евро.
Венгрия пригрозила воспользоваться правом вето в вопросе введения Евросоюзом санкций против предприятий ядерной энергетики России, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций против РФ и по этому вопросу "ожидается большая битва", - передает ТАСС.
По его словам, по итогам прошлого года "Венгрия потеряет в результате санкций 3 764 млрд форинтов (около €10 млрд) в виде несостоявшегося экономического роста". "Это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии", - отметил он.
В связи с этим премьер-министр подтвердил, что его правительство по-прежнему выступает за пересмотр санкционной политики ЕС и опирается на мнение своих граждан, выраженное на национальных консультациях в октябре - декабре прошлого года. В ходе этого своеобразного опроса, в котором приняли участие 1,4 млн человек, против санкций высказались 97% респондентов.
"Национальные консультации четко показали, что венгры не хотят санкций, потому что они не помогут Украине, не поставят Россию на колени и только нанесут ужасный ущерб Европе и Венгрии", - сказал глава правительства. По его словам, итоги национальных консультаций станут весомым подспорьем в дискуссиях с руководством ЕС и других стран. "За столом переговоров в Брюсселе будет сидеть премьер-министр, и он не потерпит поражения, он будет отстаивать национальные интересы", - подчеркнул Орбан.
Премьер Венгрии также заявил, что правительство страны "не поддержит ни одну санкционную меру, которая приведет к росту инфляции". По его словам, самым важным вопросом является энергетика, и Венгрия сумела сохранить для себя возможность получать нефть и газ из России.
Премьер-министр считает, что это позволит сдержать рост цен в стране. "Венгерская экономика получила прививку от инфляции, и ее температура снижается", - сказал Орбан. По прогнозам правительства, инфляция может начать уменьшаться с февраля или марта, а к концу года она может снизиться до однозначных чисел. Национальный банк Венгрии и правительство страны координируют усилия для достижения этой цели. "Инфляция - враг народа", - резюмировал премьер-министр.
По его словам, по итогам прошлого года "Венгрия потеряет в результате санкций 3 764 млрд форинтов (около €10 млрд) в виде несостоявшегося экономического роста". "Это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии", - отметил он.
В связи с этим премьер-министр подтвердил, что его правительство по-прежнему выступает за пересмотр санкционной политики ЕС и опирается на мнение своих граждан, выраженное на национальных консультациях в октябре - декабре прошлого года. В ходе этого своеобразного опроса, в котором приняли участие 1,4 млн человек, против санкций высказались 97% респондентов.
"Национальные консультации четко показали, что венгры не хотят санкций, потому что они не помогут Украине, не поставят Россию на колени и только нанесут ужасный ущерб Европе и Венгрии", - сказал глава правительства. По его словам, итоги национальных консультаций станут весомым подспорьем в дискуссиях с руководством ЕС и других стран. "За столом переговоров в Брюсселе будет сидеть премьер-министр, и он не потерпит поражения, он будет отстаивать национальные интересы", - подчеркнул Орбан.
Премьер Венгрии также заявил, что правительство страны "не поддержит ни одну санкционную меру, которая приведет к росту инфляции". По его словам, самым важным вопросом является энергетика, и Венгрия сумела сохранить для себя возможность получать нефть и газ из России.
Премьер-министр считает, что это позволит сдержать рост цен в стране. "Венгерская экономика получила прививку от инфляции, и ее температура снижается", - сказал Орбан. По прогнозам правительства, инфляция может начать уменьшаться с февраля или марта, а к концу года она может снизиться до однозначных чисел. Национальный банк Венгрии и правительство страны координируют усилия для достижения этой цели. "Инфляция - враг народа", - резюмировал премьер-министр.