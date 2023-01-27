В мире

18 минут назад

Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

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#санкции #вето #Венгрия #ЕС

Венгрия потеряла из-за антироссийских санкций около 10 млрд евро.

Венгрия пригрозила воспользоваться правом вето в вопросе введения Евросоюзом санкций против предприятий ядерной энергетики России, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций против РФ и по этому вопросу "ожидается большая битва", - передает ТАСС.

По его словам, по итогам прошлого года "Венгрия потеряет в результате санкций 3 764 млрд форинтов (около €10 млрд) в виде несостоявшегося экономического роста". "Это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии", - отметил он.

В связи с этим премьер-министр подтвердил, что его правительство по-прежнему выступает за пересмотр санкционной политики ЕС и опирается на мнение своих граждан, выраженное на национальных консультациях в октябре - декабре прошлого года. В ходе этого своеобразного опроса, в котором приняли участие 1,4 млн человек, против санкций высказались 97% респондентов.

"Национальные консультации четко показали, что венгры не хотят санкций, потому что они не помогут Украине, не поставят Россию на колени и только нанесут ужасный ущерб Европе и Венгрии", - сказал глава правительства. По его словам, итоги национальных консультаций станут весомым подспорьем в дискуссиях с руководством ЕС и других стран. "За столом переговоров в Брюсселе будет сидеть премьер-министр, и он не потерпит поражения, он будет отстаивать национальные интересы", - подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии также заявил, что правительство страны "не поддержит ни одну санкционную меру, которая приведет к росту инфляции". По его словам, самым важным вопросом является энергетика, и Венгрия сумела сохранить для себя возможность получать нефть и газ из России.

Премьер-министр считает, что это позволит сдержать рост цен в стране. "Венгерская экономика получила прививку от инфляции, и ее температура снижается", - сказал Орбан. По прогнозам правительства, инфляция может начать уменьшаться с февраля или марта, а к концу года она может снизиться до однозначных чисел. Национальный банк Венгрии и правительство страны координируют усилия для достижения этой цели. "Инфляция - враг народа", - резюмировал премьер-министр.
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#санкции #вето #Венгрия #ЕС

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