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Госдума вводит штрафы за распространение инструкций по изготовлению боеприпасов

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#изготовление боеприпасов #штрафы

Документ был внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Изменения вносят в ст. 13.15 ("Злоупотребление свободой массовой информации") Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Госдума на пленарном заседании 24 января приняла в первом чтении проект о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.

В соответствии с поправками, для граждан штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей. В отношении предпринимателей и юрлиц также может быть принято решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток, - говорится на сайте Госдумы.

Ранее Госдума приняла пакет законов, направленных на противодействие диверсионной деятельности. В частности, были внесены изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Он позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, — эта информация будет признана запрещенной. До принятия поправок было запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.
77
#изготовление боеприпасов #штрафы

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