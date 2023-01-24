Коронавирус
сегодня, 11:10
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области начало снижаться
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В пятницу, 20 января, в регионе выявили 29 новых случаев — максимум в этом году.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 18 случаев COVID-19, никто не умер, шестерых человек госпитализировали, а выздоровели семь человек. Для сравнения: 24 января 2022 года были выявлены 270 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 564 случая COVID-19, выздоровели 172 382 человека, умерли 3 948 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 68 случаев COVID-19, в Тульской области — 24, в Курской области — 21, в Рязанской области — 20, в Орловской области — 12, в Тамбовской области — пять. В Воронежской области от COVID-19 за сутки умер один человек.
В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19, госпитализированы 970 человек, выздоровели 5 466 человек, умерли 42 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 21 903 578 случаев COVID-19, выздоровели 21 315 632 человека, умерли 394 777 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 564 случая COVID-19, выздоровели 172 382 человека, умерли 3 948 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 68 случаев COVID-19, в Тульской области — 24, в Курской области — 21, в Рязанской области — 20, в Орловской области — 12, в Тамбовской области — пять. В Воронежской области от COVID-19 за сутки умер один человек.
В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19, госпитализированы 970 человек, выздоровели 5 466 человек, умерли 42 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 21 903 578 случаев COVID-19, выздоровели 21 315 632 человека, умерли 394 777 человек.
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