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13 минут назад
В Сирии 15 человек погибли при обрушении здания
По меньшей мере 15 человек, в том числе ребенок, погибли при обрушении пятиэтажного здания в сирийском городе Алеппо, расположенном на северо-западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
Еще три человека пострадали, подробностей об их состоянии не приводится. В качестве основной причины обрушения называют размытие фундамента здания.
На месте происшествия продолжают работать спасательные команды, под завалами могут оставаться люди. По данным телеканала Al Arabiya, под обломками здания находятся не менее 30 человек. МВД Сирии заявило, что в обрушившемся доме проживали не менее семи семей.
Еще три человека пострадали, подробностей об их состоянии не приводится. В качестве основной причины обрушения называют размытие фундамента здания.
На месте происшествия продолжают работать спасательные команды, под завалами могут оставаться люди. По данным телеканала Al Arabiya, под обломками здания находятся не менее 30 человек. МВД Сирии заявило, что в обрушившемся доме проживали не менее семи семей.