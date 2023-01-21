«Металлург» сыграл сам с собой и просмотрел очередных новичков

Голы Максимов, принципиальный Кукин и новички из Ельца на просмотре.

Первой пробой сил для футболистов «Металлурга» стала двусторонняя игра на стадионе «Сокол»: разбившись на два состава «сталевары» провели разведку боем, заодно просмотрели потенциальных новичков.

Между собой «зелёные» и «оранжевые» сыграли вничью – 1:1, причем последние были ближе к победе, но профессиональный в прошлом арбитр, а ныне администратор «Металлурга» Виктор Кукин во втором тайме не засчитал гол Максима Елеева.







Состав у «оранжевых» выглядел поопытнее: здесь и капитан команды Роман Войдель, и экс-игрок сборной России Максим Григорьев. По сути, в ярких манишках солнечного света играла прошлогодняя основа, а против них – резервисты и новички.

Эта команда и атаковала гораздо чаще. Матч состоял из двух таймов по 30 минут, в начале первого Григорьев выскакивал на рандеву с Максимом Матюшей, но в борьбе пробил мимо ворот.



Максим Григорьев



А однажды, когда Матюша опрометчиво выбежал за пределы штрафной, «оранжевые» не смогли довести дело до удара.



Максим Матюша



В основном «зелёные» справлялись, а оборону у них цементировал пока ещё игрок краснодарской «Кубани» Алексей Рыбин, который действовал не на привычной позиции на фланге, а в центре обороны.



Рыбин (слева) - авторитетный игрок и всё знает про выбор позиции, но заметно уступает в росте другим центральным защитникам команды. Рядом с ним Антон Белов и Николай Смирных



На последней минуте тайма его партнёры тоже провели обстоятельную атаку и Максим Болдырев завершил многоходовку – 1:0.



После первого тайма Первушин заменил самых возрастных игроков команды Романа Войделя и Руслана Ахвледиани



Второй тайм начался с изменений в составах, глобальными они были у выигрывающей стороны. Рыбин переместился на место опорного полузащитника (кстати, в свое время в СДЮШОР «Металлурга» начинал именно на этой позиции). А новую пару центральных защитников у «зелёных» составили приехавшие на просмотр из Ельца 19-летний Илья Коротких (02.02.2003 г.р. 187 см, 77 кг) и 20-летний Сергей Немченко (28.04.2002 г.р., 186 см, 78 кг).



Илья Коротких (слева)



Более опытным в этой связке можно назвать Коротких, который младше на год: в своё время он попал в тульский «Арсенал» и провел 31 матч в молодёжном первенстве России, забил 2 гола. Летом перспективный рыжеволосый «центрдеф» уже приезжал на просмотр в «Металлург», тогда главный тренер Сергей Первушин пообещал вернуться в его кандидатуре зимой.



Сергей Немченко



Немченко же пока не играл нигде выше «Ельца» в третьем дивизионе. Связка двух земляков старалась, но проигрывать никак не входило в планы «оранжевых».

В начале второго тайма забил Максим Елеев, но именно этот гол отменил Кукин.



Строгий Кукин - у него не сорвешься



А вот Максим Григорьев отличился уже без вопросов: подкараулив «на опыте» мяч на линии офсайда экс-форвард сборной России умчался от обоих елецких кандидатов в команду и сравнял счёт – 1:1.

«Металлург» (оранжевые) – «Металлург» (зёлёные) – 1:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Болдырев, 30. 1:1 - Григорьев, 51.

«Оранжевые»: Кобзев (Матюша, 31), Соловьёв, Смирных, Белов, Елеев, Алексеев, Войдель (Баязов, 31), Григорьев, Глебов (Болдырев, 45), Иванников, Поярков.

«Зелёные»: Матюша (Кобзев, 31), Рыбин, Сухарев, Сазонов, Викторов, Мохов, Баязов (Немченко, 31), Голиков, Болдырев (Глебов, 45), Ахвледиани (Коротких, 31), Горбатенко.



Судья В. Кукин (Липецк).



21 января. Стадион «Сокол». 50 зрителей.