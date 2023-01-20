За год операторам системы «112» поступило 1306 сообщений об угрозе теракта

Количество таких сообщений выросло в 6 раз.

Как сообщает «Центр обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта, большая часть из которых была заведомо ложной информацией, которая в ходе реагирования всех экстренных оперативных служб не подтверждалась.



Всего в 2022 году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.



«Много было сообщений и от бдительных граждан, замечавших бесхозные пакеты и сумки. К счастью, и эта информация не нашла своего подтверждения», - сообщают в центре обработки вызовов.



Всего в прошлом году в Систему-112 Липецкой области поступило более 700 тысяч звонков. Чаще всего жители и гости нашего региона обращались по единому номеру «112» с просьбой направить на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи (124 793 обращений), сотрудников полиции (74 946), газовой службы (8 002) и пожарной охраны (7 975), более 125 тысяч раз были предоставлены разъяснения и консультации по различным вопросам.