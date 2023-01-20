В Курске наши бойцы не покорили «Вершину», но 8 человек пробились на пьедестал почёта

Наши мастера рукопашного боя померились силами с соперниками из двух десятков регионов страны.

Липецкие спортсмены не завоевали ни одной «золотой» медали на Всероссийских соревнованиях «Вершина» в Курске по рукопашному бою, но взяли награды других достоинств.

На счету воспитанников областной федерации рукопашного боя и Школы Игоря Воротынцева 3 «серебряные» и 5 «бронзовых» наград – весьма достойный результат, учитывая конкуренцию на тульском ковре, где сражались бойцы из 23-х регионов России.

Хорошо выступили даже самые маленькие – Степан Аксёнов среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 38 кг выиграл три боя и лишь в финале уступил представлявшему Московскую область Абдулмалику Шадманову, действующему победителю первенства России в этой возрастной группе.

2-е место в этом же возврате заняла и Кристина Поленникова.

Среди старших юношей в гала-финал пробился Дмитрий Воробцов (16-17 лет, до 48 кг), но продолжить победную серию не сумел и тоже получил серебряную медаль.

3-и места в нашей команда заняли Дарья Волокитинова, 13-13 лет, до 44 кг), Софья Алёхина (14-15 лет, до 48 кг), Юлия Степанова (14-15 лет, до 58 кг), Алина Ларина (16-17 лет, до 58 кг), Богдан Коровин (16-17 лет, до 62 кг).







Соревнования стали отличной подготовкой перед официальными стартами – первенством ЦФО, где сильнейшие бойцы помимо медалей получат путёвки в финальную часть чемпионата России. Липецкая школа рукопашного боя считается одной из сильнейших в России, поэтому с неё и двойной спрос.



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