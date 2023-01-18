Сегодня в Липецке: Крещение, встреча с психологом и бесплатные курсы IT

Рассказываем всё, что необходимо про наступающую среду.

На улице опять ноль

Погода в Липецке не долго была зимней. Сегодня по прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, на улице будет около нуля градусов. Существенных осадков не ожидается, но днём возможны небольшие дожди.







Два десятка улиц без воды

В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 сегодня отключат холодную воду жителям домов №№ 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 на улице Гагарина; №№ 1а, 1б на улице Ленина; №№ 1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 на улице Новой; №№ 42, 42а на улице Орловской; № 61а на улице Советской№№7/1, 7/2, 7/1а на улице Циолковского.







Без воды останутся также жители частного сектора улиц (в алфавитном порядке): Вольной, Ленина, Лучистой, Новой, Новотепличной, Отрадной, Совхозной, Пришвина, Просторной, Советской, Утренней, Ясной, а также переулка Бегового.

Пробки

Утром ещё держится минусовая температура, поэтому дороги могут быть скользкими, что повышает риск аварий. А это в свою очередь кратно увеличивает возможность пробок в любой точке города.

Пока заторы уже наметились в традиционных местах: на проспекте Победы, улице Московской, Циолковского, Гагарина, Терешковой. Советуем перед выездом из дома заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы построить по возможности быстрый и безопасный маршрут.

Крещение и крещенские купания

Главная тема – православный праздник Крещения Господня, который будут отмечать предстоящей ночью.

В Липецке для традиционных купаний оборудуют одну купель – в районе Центрального пляжа. Здесь установят световые вышки, разместят две обогреваемые палатки, в которых можно отдохнуть, погреться и переодеться, бесплатно выпить чаю, организуют дежурство спасателей и медиков. По соседству устроят парковку для автомобилей. Все это будет работать ночью и в течение следующего дня 19 января – до последнего купающегося. Вырезанную бензопилой во льду реки Воронеж купель размером 2,5 на 4 метра смогут посетить все желающие.







Для предотвращения ЧП, людские потоки будут разграничивать, чтобы не допускать большого скопления на льду возле майны. Так что некоторое время желающим окунуться, возможно, придётся подождать на берегу.

Спасатели напоминают, что многим людям противопоказано погружение в ледяную воду. Поэтому перед купанием лучше проконсультироваться с врачом. Купаться следует только в специально оборудованной и контролируемом медиками и спасателями майне.

Мастер-класс по изготовлению снеговиков

Снега на улице маловато, а в детской библиотеке №24 (проспект Мира,5) решили научить ребятишек делать снеговиков, но – из подручного материала. Мастер-класс начнётся сегодня и пройдёт в теплом помещении, снег даже не понадобится, потому что юных умельцев будут учить изготовлению украшений в виде одного из символов зимы.







Разных снеговиков – деревянных, бумажных, пластмассовых нам предлагают во многих лавках безделушек, но куда приятнее сделать сувенир своими руками, тем более, что в этом случае он всегда будет эксклюзивным. Опытные учителя покажут, как добиться успеха на ниве самодельных украшений.

Встреча с психологом

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная,2) приглашает подростков на заседание «Наука антистресса», которое проведёт профессиональный психолог Евгения Цехош. Посетители узнают, что отличает уверенного человека от неуверенного, поговорят о самооценке и ее влиянии на уверенность в себе. Кроме того, ведущая расскажет о том, как это состояние влияет на коммуникации и как оно связано с агрессивностью и достижением целей. В завершение с помощью различных психологических упражнений и техник участники смогут на практике отработать навык уверенного поведения и эффективного общения.



Участие в мероприятии бесплатное.

Бесплатные курсы IT

Компьютерные профессии сейчас востребованы, но многие курсы для старшеклассников больно бьют по семейному карману.







У липецких учеников 8-11 классов есть возможность записаться на проект «Код будущего», где бесплатно учат современным языкам программирования. Открыт дополнительный набор на отдельные площадки и специальности, записаться можно по ссылке. Для записи доступны более 50 курсов от 21 образовательной организации, среди которых крупнейшие ИТ-платформы и ведущие ИТ-университеты. Обучение проходит на площадках образовательных организаций в регионах России, а также в онлайн-формате.

«Код будущего» - это государственный проект, который по плану к 2030 позволит обучить программированию 1,2 млн человек

Дорогие липчане! Поздравляем православных читателей с Крещением, всем-всем желаем всего самого наилучшего, в том числе – хороших новостей. Узнавать наши новости вы можете, просто чаще заходя на GOROD48: можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного.