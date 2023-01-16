На НЛМК повышено качество очистки технической воды

На Новолипецком металлургическом комбинате завершена реконструкция накопительного резервуара системы водоснабжения стана горячей прокатки.

Реконструкция позволит более эффективно очищать воду, которая используется для охлаждения оборудования и горячей стальной полосы, а также повторно использовать остатки нефтепродуктов как сырье в коксохимическом производстве.



В рамках реконструкции резервуар, где накапливаются излишки технической воды, укреплен по периметру бетонным ограждением длинной более 300 метров и оборудован специальными плавучими заграждениями для сбора масляных остатков с водной поверхности. Собранные нефтепродукты направляются на повторное использование в качестве сырья в коксохимическое производство, а очищенная вода возвращается обратно в технологический процесс. Оседающий осадок продается потребителям в цементной промышленности.



Инвестиции в проект составили 100 млн руб.



