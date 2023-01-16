сегодня, 17:15
На НЛМК повышено качество очистки технической воды
На Новолипецком металлургическом комбинате завершена реконструкция накопительного резервуара системы водоснабжения стана горячей прокатки.
В рамках реконструкции резервуар, где накапливаются излишки технической воды, укреплен по периметру бетонным ограждением длинной более 300 метров и оборудован специальными плавучими заграждениями для сбора масляных остатков с водной поверхности. Собранные нефтепродукты направляются на повторное использование в качестве сырья в коксохимическое производство, а очищенная вода возвращается обратно в технологический процесс. Оседающий осадок продается потребителям в цементной промышленности.
Инвестиции в проект составили 100 млн руб.