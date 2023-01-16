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На НЛМК повышено качество очистки технической воды

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#экология
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На НЛМК повышено качество очистки технической воды

На Новолипецком металлургическом комбинате завершена реконструкция накопительного резервуара системы водоснабжения стана горячей прокатки. 

Реконструкция позволит более эффективно очищать воду, которая используется для охлаждения оборудования и горячей стальной полосы, а также повторно использовать остатки нефтепродуктов как сырье в коксохимическом производстве. 

В рамках реконструкции резервуар, где накапливаются излишки технической воды, укреплен по периметру бетонным ограждением длинной более 300 метров и оборудован специальными плавучими заграждениями для сбора масляных остатков с водной поверхности. Собранные нефтепродукты направляются на повторное использование в качестве сырья в коксохимическое производство, а очищенная вода возвращается обратно в технологический процесс. Оседающий осадок продается потребителям в цементной промышленности.

Инвестиции в проект составили 100 млн руб. 

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#экология
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