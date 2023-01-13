Происшествия

сегодня, 12:49

Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения

3 828
#кража
2
Полицейские устанавливают личность мужчины, который подозревается в краже сотового телефона 1 января в 17:50 из помещения бара по улице Газина.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в куртку синего цвета с капюшоном, черные ботинки, штаны черного цвета.

«Информацию о нём можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 5 УМВД России или по телефону дежурной части 8(4742)48-00-02, а также 8-904-292-56-57, 02 или 112», - сообщают в пресс-службе полиции.
3 828
#кража
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

52 минуты назад
Никто не хочет работать работы в городе валом в приделах 2000 тыс вполне можно зарабатывать без * но оно ему надо?
ответить

алекс

сегодня, 13:12
он не знал наверное что такое гео локация .и остался дурачком.
ответить

Максим Маслий

сегодня, 13:02
Этот клоун от пивнушек не отходит то на верху у cтадиона крутится то в низу на Баумана.
ответить

Еще в рубрике

Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава
#долги
Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава

3 минуты назад

Происшествия
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина
#самоубийство
2
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

сегодня, 12:32

Происшествия
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта
#ДТП
3
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

сегодня, 12:17

Происшествия
Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал
#грабеж
7
Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал

сегодня, 11:56

Происшествия
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик
#МЧС #пожар
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

сегодня, 09:56

Происшествия
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом
#ножевое ранение
13
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

сегодня, 09:54

Происшествия