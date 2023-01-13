Происшествия
сегодня, 12:49
Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения
Полицейские устанавливают личность мужчины, который подозревается в краже сотового телефона 1 января в 17:50 из помещения бара по улице Газина.
Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в куртку синего цвета с капюшоном, черные ботинки, штаны черного цвета.
«Информацию о нём можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 5 УМВД России или по телефону дежурной части 8(4742)48-00-02, а также 8-904-292-56-57, 02 или 112», - сообщают в пресс-службе полиции.
Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в куртку синего цвета с капюшоном, черные ботинки, штаны черного цвета.
«Информацию о нём можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 5 УМВД России или по телефону дежурной части 8(4742)48-00-02, а также 8-904-292-56-57, 02 или 112», - сообщают в пресс-службе полиции.
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алекс
Максим Маслий