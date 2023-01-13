Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения

Полицейские устанавливают личность мужчины, который подозревается в краже сотового телефона 1 января в 17:50 из помещения бара по улице Газина.



Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в куртку синего цвета с капюшоном, черные ботинки, штаны черного цвета.



«Информацию о нём можно конфиденциально сообщить в отдел полиции № 5 УМВД России или по телефону дежурной части 8(4742)48-00-02, а также 8-904-292-56-57, 02 или 112», - сообщают в пресс-службе полиции.