Общество

сегодня, 16:53

В Липецке может появиться центр женского здоровья

4 892
#здравоохранение
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В Липецке может появиться центр женского здоровья

Регион готовит заявку в минздрав России. Предполагается, что новая медицинская клиника развернется в пустующем здании старого перинатального центра в 19-м микрорайоне.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил 1,5 миллиарда рублей на создание центра женского здоровья.

По словам начальника областного управления здравоохранения Юрия Шуршукова, центр женского здоровья предполагается разместить в пустующем здании старого перинатального центра. Четырёхэтажное строение планируется реконструировать и наполнить современным оборудованием.



В числе медицинских услуг, которые должен оказывать центр - консультативно-диагностическая помощь, лечение сложных форм бесплодия, экстракорпоральное оплодотворение. В центре будут уделять внимание не только женскому, но и мужскому здоровью. Предполагается консультации врачей-андрологов.

Правительство области готовит заявку в министерство здравоохранения на федеральное финансирование реализации этой идеи.

Фото: управление здравоохранения Липецкой области
4 892
#здравоохранение
1

Комментарии (4)

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33 минуты назад
А не лучше чтобы, Интересно, а финансы на оборудование для всех районов города где взять? "Велосипед" никто не изобретает, а просто делают специализированный центр!.. Диву даёшься с таких комментариев.
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Правда

34 минуты назад
На може,нет надёжи.
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А не лучше чтобы

47 минут назад
В каждом районе города просто пополнить оборудованием и врачами женские консультации! Зачем изобретать колесо?
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Хорошая инициатива

сегодня, 17:07
зачетно
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