В Липецке может появиться центр женского здоровья

Регион готовит заявку в минздрав России. Предполагается, что новая медицинская клиника развернется в пустующем здании старого перинатального центра в 19-м микрорайоне.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил 1,5 миллиарда рублей на создание центра женского здоровья.По словам начальника областного управления здравоохранения Юрия Шуршукова, центр женского здоровья предполагается разместить в пустующем здании старого перинатального центра. Четырёхэтажное строение планируется реконструировать и наполнить современным оборудованием.В числе медицинских услуг, которые должен оказывать центр - консультативно-диагностическая помощь, лечение сложных форм бесплодия, экстракорпоральное оплодотворение. В центре будут уделять внимание не только женскому, но и мужскому здоровью. Предполагается консультации врачей-андрологов.Правительство области готовит заявку в министерство здравоохранения на федеральное финансирование реализации этой идеи.