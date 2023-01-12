Для жены мобилизованного установили пандус, но ключ от него не дали

Да и конструкция самого пандуса расстроила женщину.

В редакцию GOROD48 обратилась жена мобилизованного — липчанка Рита. Ее муж получил повестку 27 сентября, а сейчас находится в зоне проведения СВО.После того, как мужа Риты мобилизовали, сотрудники соцзащиты поинтересовались, как могут помочь ее семье, и липчанка попросила сделать пандус в подъезде в доме №61а по улице Депутатской: она осталась одна с грудничком, и ей тяжело поднимать коляску — до лифта несколько ступенек. Проблему пообещали решить.После этого к Рите несколько раз приходили, просили самой собрать подписи других жильцов, не возражают ли они против пандуса. Потом звонили из разных инстанций, интересовались, решена ли проблема. Последний такой звонок был 26 декабря. Пандуса тогда ещё не было.Как оказалось, задание о помощи семье мобилизованного передали управляющей компании «Квартал-Люкс». Через три месяца после просьбы — 30 декабря пандус всё-таки сделали. Но сегодня 12 января, и пандусом Рита, ребёнку которой сейчас 11 месяцев, ещё ни разу не пользовалась: его закрыли на замок, а ключ женщине не дали.К тому же, по словам старшего по дому, металлический пандус — очень тяжёлый, он сделан из двух железных уголков и сетки. И весит, наверное, половину самой молодой мамы.

— Пандус сделали для галочки, лишь бы сфотографировать и отчитаться: вот, помогли жене мобилизованного, — говорят Рита и старший по дому. — В соседнем подъезде установлен нормальный пандус. Он выглядит совершенно по-другому: алюминиевый, с полозьями. А тут — стальной, неподъемный. И на замок закрыли, прикрепив к стене, чтобы на металлолом не утащили!В управляющей компании «Квартал-Люкс» в разговоре с корреспондентом GOROD48 пообещали в ближайшее время привезти женщине ключи от пандуса, если ей самой сложно дойти до офиса, и сказали, что все затраты по изготовлению конструкции легли исключительно на плечи УК, хотя указание компании спустили сверху и изначально говорилось о «совместной помощи».