В липецком участке воронежского заповедника подкармливают животных

Воронежский биосферный заповедник возобновил зимнюю подкормку животных.

Как сообщили в пресс-службе воронежского биосферного заповедника имени Василия Пескова, часть которого расположена на территории Липецкой области, в Борском, Краснолесненском и Усманском лесничествах заповедника госинспекторы привели в порядок старые площадки и установили новые кормушки, в которые, начиная с поздней осени, выкладывают корм и соль.



Естественный корм копытных животных зимой скрыт под снегом, и легкодоступный корм на подкормочных площадках облегчает им зимовку. Также госинспекторы обеспечивают животных важным элементом рациона - солью.



- В нашем регионе природных солонцов мало, поэтому на охраняемых территориях устраивают искусственные площадки. Мы используем несколько видов солонцов: открытый короб, установленный на столбе, и глиняное корыто с солью, - рассказал директор заповедника Анатолий Тарасов.



Подкармливать животных в заповеднике будут до наступления тепла.



Фото пресс-службы воронежского биосферного заповедника

