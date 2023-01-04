Завтра в районе проспекта Победы отключат холодную воду

«РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы.

улица Папина, 9;

улица Доватора, 10б, 8, 6, 4, 4/1, 2;

проспект Победы, 22, 22а;

улица Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15;

Центральный тепловой пункт ПАО Квадра.

проезд Строителей, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 12а, 14а, 14;

улица Студенческий городок, 11а, 12, 12а;

улица Водопьянова, 12, 14, 16, 18.

5 января, с 10:00 до 20:00, будет ограничена подача холодной воды потребителям по адресам:Подвоз воды будет организован на улицу Доватора, 8;Подвоз воды будет организован к проезду Строителей, 8.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.