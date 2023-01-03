Общество

сегодня, 16:54

Москвич нашёл в Воловском районе пять снарядов

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#спасатели #боеприпасы #снаряд
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Москвич нашёл в Воловском районе пять снарядов

Сегодня опасная находка передана сотрудникам МЧС.

1 января в деревне Новая Слободка Воловского района приехавший туда на новогодние праздники москвич нашёл пять снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил глава Воловского района Никита Соловьев в своём Telegram-канале, снаряды круглосуточно охраняли сотрудники Воловского отделения полиции МО МВД России «Тербунский», а 3 января опасную находку сотрудники МЧС России по Липецкой области увезли для уничтожения на специальном полигоне.
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#спасатели #боеприпасы #снаряд
1

Комментарии (1)

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селянин

34 минуты назад
Наверно картошку сажал и нашёл.
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