Москвич нашёл в Воловском районе пять снарядов

Сегодня опасная находка передана сотрудникам МЧС.

1 января в деревне Новая Слободка Воловского района приехавший туда на новогодние праздники москвич нашёл пять снарядов времен Великой Отечественной войны.



Как сообщил глава Воловского района Никита Соловьев в своём Telegram-канале, снаряды круглосуточно охраняли сотрудники Воловского отделения полиции МО МВД России «Тербунский», а 3 января опасную находку сотрудники МЧС России по Липецкой области увезли для уничтожения на специальном полигоне.