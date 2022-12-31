Убийце липецкой модели Гретты Ведлер предъявлено третье обвинение – в мошенничестве

Убийца модели, расчлененный труп которой нашли в чемодане в родительском доме в селе сошки Грязинского района, не только украл у нее айфон, а оформил еще на подружку кредит в 743 тысячи





Осенью прошлого года в гараже жителей села Сошки Грязинского района был обнаружен чемодан с расчаленным трупом девушки. Оказалось, что это пропавшая еще в феврале 2022-го в Москве модель Гретта Ведлер. Следствие вышло на убийцу – ее бывшего бойфренда, Дмитрия Коровина. Он во всем сознался, сказал, что убил девушку из-за ревности. Дмитрий и Гретта дружили со школы, учились вместе в одном классе в Липецке. Потом Гретта уехала в Москву, стала моделью, но, делая карьеру не гнушалась заработками эскортом. Дмитрию это не нравилось. Пара часто скандалила. А Гретта, словно предчувствуя развязку, написала в соцсетях, что если с ней случится «что-то», то следует подозревать ухажера, Дмитрия.



И это случилось. Дмитрий задушил Гретту в гостиничном номере, труп расчленил, замыл комнату и чемодан с останками отвез к родственникам в Сошки. Сам с телефона девушки еще долго вел ее соцсети, и однажды написал, что она уехала за границу. Полицейские же, отслеживая телефон, выяснили, что за границу она не уехала, а телефон двигался сторону с Сошек. Там и нашли останки.



Кроме обвинения в убийстве Дмитрия привлекли за кражу айфона Гретты, а теперь выяснилось, что он оформил на Ведлер и денежный кредит в размере 743 тысячи рублей. Ему предъявлено третье обвинение – в мошенничестве.





Убийце липчанки, модели Гретты Ведлер, жителю Липецка Дмитрию Коровину предъявлено еще одно обвинение к двум имеющимся – убийству и краже. Его также обвиняют в мошенничестве – оформлении на имя Греты Ведлер кредита в 743 тысячи рублей, сообщает РЕН-ТВ Осенью прошлого года в гараже жителей села Сошки Грязинского района был обнаружен чемодан с расчаленным трупом девушки. Оказалось, что это пропавшая еще в феврале 2022-го в Москве модель Гретта Ведлер. Следствие вышло на убийцу – ее бывшего бойфренда, Дмитрия Коровина. Он во всем сознался, сказал, что убил девушку из-за ревности. Дмитрий и Гретта дружили со школы, учились вместе в одном классе в Липецке. Потом Гретта уехала в Москву, стала моделью, но, делая карьеру не гнушалась заработками эскортом. Дмитрию это не нравилось. Пара часто скандалила. А Гретта, словно предчувствуя развязку, написала в соцсетях, что если с ней случится «что-то», то следует подозревать ухажера, Дмитрия.И это случилось. Дмитрий задушил Гретту в гостиничном номере, труп расчленил, замыл комнату и чемодан с останками отвез к родственникам в Сошки. Сам с телефона девушки еще долго вел ее соцсети, и однажды написал, что она уехала за границу. Полицейские же, отслеживая телефон, выяснили, что за границу она не уехала, а телефон двигался сторону с Сошек. Там и нашли останки.Кроме обвинения в убийстве Дмитрия привлекли за кражу айфона Гретты, а теперь выяснилось, что он оформил на Ведлер и денежный кредит в размере 743 тысячи рублей. Ему предъявлено третье обвинение – в мошенничестве.