Происшествия

сегодня, 14:42

В Ельце машину занесло на встречную полосу: столкнулись три автомобиля

2 828
#ДТП

Никто не пострадал.

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27 декабря в 17:30 в Ельце напротив дома №55 по улице Орджоникидзе произошло массовое ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летний водитель «ВАЗ-21104» не справился с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с двумя автомобилями: «Ниссан Альмера» и «Лада Калина». 

Момент выезда на полосу встречного движения попал на запись автомобильного видеорегистратора. 

Все три машины получили механические повреждения, но в ДТП никто не пострадал.

Фото, видео - vk.com/my_elets
2 828
#ДТП

Комментарии (2)

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