В Ельце машину занесло на встречную полосу: столкнулись три автомобиля

Никто не пострадал.

27 декабря в 17:30 в Ельце напротив дома №55 по улице Орджоникидзе произошло массовое ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летний водитель «ВАЗ-21104» не справился с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с двумя автомобилями: «Ниссан Альмера» и «Лада Калина».Момент выезда на полосу встречного движения попал на запись автомобильного видеорегистратора.Все три машины получили механические повреждения, но в ДТП никто не пострадал.