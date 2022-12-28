Велосипед для мальчика с ограниченными возможностями здоровья пересек почти всю страну, прежде чем оказаться в Липецке

Под Липецком в съемном жилье остановилась семья из Ямало-Ненецкого автономного округа. К Новому году она получила подарок – специальный велосипед для сына, проходящего реабилитацию.

Историю путешествия специального велосипеда рассказал на своей странице в социальной сети руководитель медико-санитарной части города Надыма Игорь Горелишин. В этом году в рамках акции «Елка заботы» к нему обратилась семья из ЯНАО с просьбой приобрести специальный велосипед для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.



Мама с 14-летним сыном давно мечтали о велосипеде, который подходит для детей с неврологическими проблемами. Но он стоит дорого, и не везде такие изготавливают. Медик и жители Ямала собрали необходимые средства и нашли такой велосипед.

Подходящая техника оказалась только в Хакасии. А семья мальчика и он сам – сейчас под Липецком, где ребенок проходит реабилитацию, живет с мамой в арендованном жилье.

«До последнего было не ясно, успеют ли доставить подарок к Новому году. Крупногабаритной посылке предстояло преодолеть расстояние из Хакасии в Липецкую область. Но когда речь идёт о добрых делах, никто не остаётся равнодушным. В Абакане очень помог предприниматель, подобравший наиболее оперативную транспортную компанию. Также нужно было решить проблему доставки 36-килограммового велосипеда из Липецка в посёлок, где семья снимает дом на период прохождения сыном реабилитации», – написал Игорь Горелишин в соцсетях.

Нашлись добрые люди в Липецкой области, которые доставили велосипед 14-летнему подростку.