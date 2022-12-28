Общество

сегодня, 12:11

Велосипед для мальчика с ограниченными возможностями здоровья пересек почти всю страну, прежде чем оказаться в Липецке

3 806
#благотворительность
Велосипед для мальчика с ограниченными возможностями здоровья пересек почти всю страну, прежде чем оказаться в Липецке

Под Липецком в съемном жилье остановилась семья из Ямало-Ненецкого автономного округа. К Новому году она получила подарок – специальный велосипед для сына, проходящего реабилитацию.


Историю путешествия специального велосипеда рассказал на своей странице в социальной сети руководитель медико-санитарной части города Надыма Игорь Горелишин. В этом году в рамках акции «Елка заботы» к нему обратилась семья из ЯНАО с просьбой приобрести специальный велосипед для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Мама с 14-летним сыном давно мечтали о велосипеде, который подходит для детей с неврологическими проблемами. Но он стоит дорого, и не везде такие изготавливают. Медик и жители Ямала собрали необходимые средства и нашли такой велосипед.

Подходящая техника оказалась только в Хакасии. А семья мальчика и он сам – сейчас под Липецком, где ребенок проходит реабилитацию, живет с мамой в арендованном жилье.

«До последнего было не ясно, успеют ли доставить подарок к Новому году. Крупногабаритной посылке предстояло преодолеть расстояние из Хакасии в Липецкую область. Но когда речь идёт о добрых делах, никто не остаётся равнодушным. В Абакане очень помог предприниматель, подобравший наиболее оперативную транспортную компанию. Также нужно было решить проблему доставки 36-килограммового велосипеда из Липецка в посёлок, где семья снимает дом на период прохождения сыном реабилитации», – написал Игорь Горелишин в соцсетях.

Нашлись добрые люди в Липецкой области, которые доставили велосипед 14-летнему подростку.

3 806
#благотворительность

Комментарии (3)

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Лиза

5 минут назад
Спасибо всем, кто помог мальчику!!!
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Эх

сегодня, 12:58
Всё на добрых людях и держится!!!
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Человек

сегодня, 12:36
ну вот бывает же. что нужно для счастья пацану
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