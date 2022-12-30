Общество
20 минут назад
В Липецке уже треть дворов получила собственников, квартплата в домах пока не выросла
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На общественных обсуждениях мэрия не получила замечаний от липчан по поводу межевания дворов.
В этом году департамент градостроительства и архитектуры администрации города завершил межевание жилой застройки Липецка на площади около 211 гектаров (11% от всей территории, застроенной многоэтажками). С учётом размежеванных в прошлом году 25% жилой застройки, а также новых микрорайонов и центра, которые уже размежёваны, собственников получило более 71% территории жилых кварталов.
За год администрация Липецка собиралась размежевать 80% территорий жилых массивов. Такую работу мэрия затеяла, чтобы определить, кто будет нести ответственность за содержание дворов и внутриквартальных территорий: муниципалитет, или управляющие компании. Межевание также позволит ввести в оборот пустующие территории.
Стоит отметить, что проекты межевания территорий во дворах проходят общественные обсуждения. Правда, замечаний и предложений от липчан по их результатам в администрацию не поступало.
При увеличении площади двора в результате межевания, может вырасти плата за содержание жилья — ведь жильцы становятся собственниками земли во дворах. У мэрии пока нет примеров роста квартплаты после того, как домам прирезали дворы. Согласно Жилищному кодексу решение об изменении такой платы принимается только на общем собрании собственников жилья.
Но есть примеры, когда тариф на содержание общедомового имущества увеличивался после участия горожан в программе «Мой двор». В этом случае плата выросла от 43 до 98 копеек за квадратный метр. Жильцы некоторых дворов приняли новое оборудование в состав общедомового имущества без повышения тарифа. Оборудование свежее и случаев, когда липчанам пришлось бы оплачивать его ремонт в этом году не было.
Дополнительным бременем для горожан может стать и содержание лестниц, если они окажутся на территории многоквартирного дома. «Для детального рассмотрения каждого такого случая и целесообразности передачи лестничных спусков для обслуживания управляющим компаниям, планируется включить в комиссию по приемке результатов межевания представителей департаментов ЖКХ и дорожного хозяйства и благоустройства», — рассказали в пресс-службе мэрии.
За год администрация Липецка собиралась размежевать 80% территорий жилых массивов. Такую работу мэрия затеяла, чтобы определить, кто будет нести ответственность за содержание дворов и внутриквартальных территорий: муниципалитет, или управляющие компании. Межевание также позволит ввести в оборот пустующие территории.
Стоит отметить, что проекты межевания территорий во дворах проходят общественные обсуждения. Правда, замечаний и предложений от липчан по их результатам в администрацию не поступало.
При увеличении площади двора в результате межевания, может вырасти плата за содержание жилья — ведь жильцы становятся собственниками земли во дворах. У мэрии пока нет примеров роста квартплаты после того, как домам прирезали дворы. Согласно Жилищному кодексу решение об изменении такой платы принимается только на общем собрании собственников жилья.
Но есть примеры, когда тариф на содержание общедомового имущества увеличивался после участия горожан в программе «Мой двор». В этом случае плата выросла от 43 до 98 копеек за квадратный метр. Жильцы некоторых дворов приняли новое оборудование в состав общедомового имущества без повышения тарифа. Оборудование свежее и случаев, когда липчанам пришлось бы оплачивать его ремонт в этом году не было.
Дополнительным бременем для горожан может стать и содержание лестниц, если они окажутся на территории многоквартирного дома. «Для детального рассмотрения каждого такого случая и целесообразности передачи лестничных спусков для обслуживания управляющим компаниям, планируется включить в комиссию по приемке результатов межевания представителей департаментов ЖКХ и дорожного хозяйства и благоустройства», — рассказали в пресс-службе мэрии.
3 195
Гость из будущего
Ну это
Команды гундеть не было