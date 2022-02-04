Коронавирус

47 минут назад

Для детей в инфекционной больнице развёрнуты 50 дополнительных коек

4 447
#коронавирус
Для детей в инфекционной больнице развёрнуты 50 дополнительных коек

Заболеваемость детей COVID-19 нарастает. 

​Дополнительные 50 мест для детей развернут в липецкой инфекционке с 5 февраля. Как сообщает администрация области, в регионе растёт число госпитализаций детей с ОРВИ и ковидом. К счастью, пока почти без тяжёлых случаев.

Взрослые сейчас переносят COVID-19 относительно легко и лечатся преимущественно амбулаторно. Для них дополнительные места пока не открывают – нет необходимости, 28,7% коек свободны.
4 447
#коронавирус

Комментарии (4)

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Комикрайн

20 минут назад
Коммунист, в плеханово уже это практикуют милости просим.
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Скорее

24 минуты назад
Детям и внукам депутатов.
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Скорее

24 минуты назад
Детям и внукам депутатов.
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Коммунист

29 минут назад
Требуем чтоб коммунистов обслуживали отдельно!
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