Для детей в инфекционной больнице развёрнуты 50 дополнительных коек

Заболеваемость детей COVID-19 нарастает.

​Дополнительные 50 мест для детей развернут в липецкой инфекционке с 5 февраля. Как сообщает администрация области, в регионе растёт число госпитализаций детей с ОРВИ и ковидом. К счастью, пока почти без тяжёлых случаев.



Взрослые сейчас переносят COVID-19 относительно легко и лечатся преимущественно амбулаторно. Для них дополнительные места пока не открывают – нет необходимости, 28,7% коек свободны.