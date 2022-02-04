Коронавирус
47 минут назад
Для детей в инфекционной больнице развёрнуты 50 дополнительных коек
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Заболеваемость детей COVID-19 нарастает.
Дополнительные 50 мест для детей развернут в липецкой инфекционке с 5 февраля. Как сообщает администрация области, в регионе растёт число госпитализаций детей с ОРВИ и ковидом. К счастью, пока почти без тяжёлых случаев.
Взрослые сейчас переносят COVID-19 относительно легко и лечатся преимущественно амбулаторно. Для них дополнительные места пока не открывают – нет необходимости, 28,7% коек свободны.
Взрослые сейчас переносят COVID-19 относительно легко и лечатся преимущественно амбулаторно. Для них дополнительные места пока не открывают – нет необходимости, 28,7% коек свободны.
4 447
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