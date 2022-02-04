Липецкие «тигры» уверенно начали отбор на взрослый чемпионат мира по каратэ

В первых отборочных соревнованиях в Москве наши бойцы завоевали три медали.

Год Тигра по определению должен стать удачным для воспитанников липецкого клуба каратэ «Белый Тигр», которые уже начали собирать награды на престижных турнирах.

В столичном комплексе Москомспорта прошёл Всероссийский фестиваль по киокушин-каратэ, который стал первым этапом отбора на чемпионат мира KWU, запланированный на ноябрь этого года.

Перспектива отправиться на сильнейшие соревнования планеты привлекли в столицу огромное количество участников – 732 бойца из 28 регионов России. «Белый Тигр» представляли 4 бойца, которые одновременно являются и тренерами липецкого клуба. В итоге на счету липан оказались две «золотые» и одна «серебряная» медали.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись липчанки Анастасия Спиридонова (до 50 кг) и Дарье Кононова (свыше 70 кг). Обе провели по три победных боя.







Анастасия Спиридонова

О своих победных амбициях липчанки заявили сразу. Спустя всего несколько секунд после начала первого боя Кононова отправила соперницу из Иваново в нокаут эффектным ударом левой рукой по печени.







Дарья Кононова

Екатерина Лютова среди женщин до 55 кг тоже провела два боя. Два поединка она выиграла, а в третьем уступила сопернице из Кемеровской области, итог – 2-е место.







Екатерина Лютова







Увы, не сумел попасть на пьедестал наш мастер спорта обладатель Кубка мира и призёр чемпионата Европы Дмитрий Берестнев. В первом же бою в весе до 75 кг «нашла коса на камень»: Дмитрий провёл в целом равный бой с Иваном Биркиным из Красноярска, но судьи отдали предпочтение сопернику. Биркин затем стал победителем соревнований.

Как сообщил GOROD48 президент клуба «Белый Тигр» Юрий Смыков, победительниц Спиридонову и Кононову ждут вторые отборочные соревнования в Москве в мае этого года. В случае победы липчанки гарантируют себе участие в главных соревнованиях планеты.

Лютова и Берестнев попробуют наверстать упущенное и пройти отбор от других федераций.







Наши участники. В центре тренер Эдуард Саргсян.

Подготовил наших спортсменов инструктор Эдуард Саргсян. Нельзя не отметить и ещё одного представителя «Белого Тигра» Николая Ардашева, который уверенно представил наш регион в судейском корпусе.



Традиционное фото всех победителей соревнований





