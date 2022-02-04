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Липецкие «тигры» уверенно начали отбор на взрослый чемпионат мира по каратэ
В первых отборочных соревнованиях в Москве наши бойцы завоевали три медали.
Год Тигра по определению должен стать удачным для воспитанников липецкого клуба каратэ «Белый Тигр», которые уже начали собирать награды на престижных турнирах.
В столичном комплексе Москомспорта прошёл Всероссийский фестиваль по киокушин-каратэ, который стал первым этапом отбора на чемпионат мира KWU, запланированный на ноябрь этого года.
Перспектива отправиться на сильнейшие соревнования планеты привлекли в столицу огромное количество участников – 732 бойца из 28 регионов России. «Белый Тигр» представляли 4 бойца, которые одновременно являются и тренерами липецкого клуба. В итоге на счету липан оказались две «золотые» и одна «серебряная» медали.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись липчанки Анастасия Спиридонова (до 50 кг) и Дарье Кононова (свыше 70 кг). Обе провели по три победных боя.
Анастасия Спиридонова
О своих победных амбициях липчанки заявили сразу. Спустя всего несколько секунд после начала первого боя Кононова отправила соперницу из Иваново в нокаут эффектным ударом левой рукой по печени.
Дарья Кононова
Екатерина Лютова среди женщин до 55 кг тоже провела два боя. Два поединка она выиграла, а в третьем уступила сопернице из Кемеровской области, итог – 2-е место.
Екатерина Лютова
Как сообщил GOROD48 президент клуба «Белый Тигр» Юрий Смыков, победительниц Спиридонову и Кононову ждут вторые отборочные соревнования в Москве в мае этого года. В случае победы липчанки гарантируют себе участие в главных соревнованиях планеты.
Лютова и Берестнев попробуют наверстать упущенное и пройти отбор от других федераций.
Наши участники. В центре тренер Эдуард Саргсян.
Подготовил наших спортсменов инструктор Эдуард Саргсян. Нельзя не отметить и ещё одного представителя «Белого Тигра» Николая Ардашева, который уверенно представил наш регион в судейском корпусе.
Традиционное фото всех победителей соревнований