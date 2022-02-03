Пенсионерка нашла чужую карту и пошла транжирить деньги

66-летнюю женщину осудили.

Становлянский районный суд вынес приговор 66-летней пенсионерке по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, утром 14 октября минувшего года пенсионерка, подрабатывавшая продавцом в помещении павильона «Семена» в селе Становое, подметая пол, нашла под прилавком чужую банковскую карту и тут же решила ей воспользоваться для оплаты.



В том же павильоне «Семена» она сделала несколько покупок: на суммы 56 рублей, 609 рублей, 600 рублей, 600 рублей, 900 рублей, 21 рубль — всего на сумму 2786 рублей.



Потом женщина отправилась в магазин «Магнит» - там оставила 1952 рубля 93 копейки, и в «Пятёрочку» - там потратила ещё 1244 рубля и попала на запись камеры видеонаблюдения.



Всего женщина потратила с чужой карты 5983 рубля 68 копеек.



В суде пенсионерка объяснила, что так как по поводу пропажи этой банковской карты к ней никто не обращался, она почему-то решила, что карта лежит там давно, и её владелица уже умерла. Поэтому сначала она решила проверить, если на карте вообще деньги, и оплатила с чужой карты несколько упаковок семян прямо у себя в павильоне, а потом оправилась в ближайшие магазины.



Но уже в полдень на работу к женщине приехали полицейские, стали расспрашивать про банковскую карту и объяснили — пенсионерка совершила преступление, потратив деньги с чужого счёта. Оказывается, владелица карты уже написала заявление в полицию о пропаже карты с исчезновении с неё средств. После этого нашедшая карту пенсионерка написала в отделении полиции явку с повинной.



За кражу с банковского счета суд приговорил 66-летнюю женщину к штрафу в 10 000 рублей.









