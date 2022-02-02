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Омикрон-штамм коронавируса утратил способность проникать в легочную ткань

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#коронавирус #омикрон

Об этмо заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, - передает РИА Новости.

"Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", — заявила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, сейчас новые виды коронавируса чаще всего вызывают заболевания верхних дыхательных путей, провоцируя трахеит, а у детей — бронхит.

Врачи назвали "омикрон"-штамм более мягким по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса.

Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, омикрон-штамм коронавируса не вызывает. Но неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, - отметила Попова.

"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все", — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Новую мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. Омикрон-штамм коронавируса выявили более чем в ста странах, включая Россию.
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#коронавирус #омикрон

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