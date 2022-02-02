Происшествия

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73-летняя женщина попала под колеса «Ниссана»

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#авария #ДТП
73-летняя женщина попала под колеса «Ниссана»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 1 февраля в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 46-летний водитель «Ниссана» вне пешеходного перехода сбил 73-летнюю женщину. С места аварии ее доставили в больницу.

1 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1350 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 столкновения автомобилей без пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Гость

4 минуты назад
Естественный отбор, все широки , пока самих не коснется
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Гость

7 минут назад
Естественный отбор, все широки , пока самих не коснется
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Павел

22 минуты назад
Вообще говоря, через эту дорогу двухполосную достаточно и наземного перехода. Бабке в 73 года может быть элементарно больно и тяжело лезть на этот переход, но об этом никто не думает, все думают только об автомобилистах, чтобы они, не дай бог, не потеряли минуту, пропуская пешеходов. Не оправдываю бабку, но осуждаю проектировщиков и тех, кто принял решение именно о таком надземном переходе в этом месте.
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Жительница

26 минут назад
Злой, у нас мужики 40 лет, которым надо в ближайший магаз за пивом, везут туда на индивидуальном корыте свои толстые зады. От пенсионерок эти же мужики с пеной у рта требуют подниматься по таким вот лестницам. Заставить бы вас в 73 года полазить по такому переходу.
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Злой

41 минуту назад
Эти самоубийцы полностью игнорируют этот надземный переход. Видимо те две минуты, что она сэкономила - дороже жизни!
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Естественный отбор

48 минут назад
Бабок дурных много а авто одно. Жаль водителя.
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