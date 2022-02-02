73-летняя женщина попала под колеса «Ниссана»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 1 февраля в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 46-летний водитель «Ниссана» вне пешеходного перехода сбил 73-летнюю женщину. С места аварии ее доставили в больницу.



1 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1350 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 24 столкновения автомобилей без пострадавших.



