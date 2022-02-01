сегодня, 15:14
За год 908 липчан переехали из аварийного жилья в новые квартиры
В Липецке продолжается расселение 122 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В рамках областной адресной программы новые квартиры строят и приобретают у застройщиков.
- Таким образом, новое жилье с 2019 по 2021 году уже получили 1504 человек. Планируется, что в этом и 2023 годах новоселье справят ещё 2976 липчан – жители 79 многоквартирных домов, - сообщает мэрия Лиецка.
Ожидается, что расселение ещё 65 МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, начнётся после завершения действующей программы и объявления новой.
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