Общество

сегодня, 15:14

За год 908 липчан переехали из аварийного жилья в новые квартиры

1 342
#аварийное жилье #расселение
За год 908 липчан переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В Липецке продолжается расселение 122 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В рамках областной адресной программы новые квартиры строят и приобретают у застройщиков.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, в прошлом году переселены 908 человек из 30 домов – жители районов ЛТЗ, Сокол, НЛМК, центра города, Северного Рудника и Опытной станции. Для них за счёт средств, выделенных из Фонда содействия реформированию ЖКХ, городского и регионального бюджетов, куплены квартиры в новостройках и возведены две многоэтажки – на 136 квартир в доме на улице Кривенкова и на 45 квартир на улице Нахимова.
 
- Таким образом, новое жилье с 2019 по 2021 году уже получили 1504 человек. Планируется, что в этом и 2023 годах новоселье справят ещё 2976 липчан – жители 79 многоквартирных домов, - сообщает мэрия Лиецка.
 
Ожидается, что расселение ещё 65 МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, начнётся после завершения действующей программы и объявления новой.
1 342
#аварийное жилье #расселение

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

он

15 минут назад
а почему не пишете по какой цене куплен кв метр и что вошло в эти кв метры(балкон,площадь внутренних перегородок) и др
ответить

Еще в рубрике

В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи
#коронавирус #здравоохранение
32
В поликлинике №1 из 16-ти врачей остались семеро: они работают почти до полуночи

сегодня, 15:22

Общество
Учебно-лабораторный корпус продали по минимальной цене
#торги #приватизация
Учебно-лабораторный корпус продали по минимальной цене

сегодня, 15:14

Общество
Сосульки и глыбы льда сорвали вывеску на проспекте Победы
#ЖКХ #сосульки #снег
12
Сосульки и глыбы льда сорвали вывеску на проспекте Победы

сегодня, 12:59

Общество
Подрядчик сдал медпункты с недоделками
#ФАП #строительство
11
Подрядчик сдал медпункты с недоделками

сегодня, 12:54

Общество
Онлайн-регистрацию на «Лыжню России» закроют 11 февраля
#лыжня России
4
Онлайн-регистрацию на «Лыжню России» закроют 11 февраля

сегодня, 12:35

Общество
В Липецке ликвидировали восемь очагов аварийности
#авария #ДТП #ремонт
7
В Липецке ликвидировали восемь очагов аварийности

сегодня, 12:06

Общество