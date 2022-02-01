За год 908 липчан переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В Липецке продолжается расселение 122 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В рамках областной адресной программы новые квартиры строят и приобретают у застройщиков.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, в прошлом году переселены 908 человек из 30 домов – жители районов ЛТЗ, Сокол, НЛМК, центра города, Северного Рудника и Опытной станции. Для них за счёт средств, выделенных из Фонда содействия реформированию ЖКХ, городского и регионального бюджетов, куплены квартиры в новостройках и возведены две многоэтажки – на 136 квартир в доме на улице Кривенкова и на 45 квартир на улице Нахимова.



- Таким образом, новое жилье с 2019 по 2021 году уже получили 1504 человек. Планируется, что в этом и 2023 годах новоселье справят ещё 2976 липчан – жители 79 многоквартирных домов, - сообщает мэрия Лиецка.



Ожидается, что расселение ещё 65 МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года, начнётся после завершения действующей программы и объявления новой.

