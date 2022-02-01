В России
35 минут назад
В Кремле обратят внимание на повышение цен на ПЦР-тесты
Причина — жалобы населения на подорожание услуги в 2021 году.
Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых регионах страны, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию", - ответил Песков на вопрос, известно ли в Кремле о проблеме резкого роста цен на ПЦР-тесты.
На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Инспекции подвергнуться, в том числе, частные клиники. Причина — жалобы населения на подорожание услуги в 2021 году, - передает "Говорит Москва".
По данным ОНФ, стоимость теста ПЦР в 13 российских субъектах составляет более 2 тыс. руб., в 11 регионах — более 2,5 тыс. руб., в остальных регионах — не превышает 2 тыс. руб., таким образом, разброс цен может составлять, в зависимости от региона, до 500%.
"Это все-таки не в разы, в разы — это когда в десять раз и больше", - подчеркнул Песков.
Ранее ОНФ попросил правительство установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России.
Отмечается, что представители ОНФ в период с 18-19 января проверили 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России. По итогам проверки было установлено, что стоимость ПЦР-теста резко отличается в зависимости от субъекта, - пишет "Газета.ru".
"Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию", - ответил Песков на вопрос, известно ли в Кремле о проблеме резкого роста цен на ПЦР-тесты.
На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Инспекции подвергнуться, в том числе, частные клиники. Причина — жалобы населения на подорожание услуги в 2021 году, - передает "Говорит Москва".
По данным ОНФ, стоимость теста ПЦР в 13 российских субъектах составляет более 2 тыс. руб., в 11 регионах — более 2,5 тыс. руб., в остальных регионах — не превышает 2 тыс. руб., таким образом, разброс цен может составлять, в зависимости от региона, до 500%.
"Это все-таки не в разы, в разы — это когда в десять раз и больше", - подчеркнул Песков.
Ранее ОНФ попросил правительство установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России.
Отмечается, что представители ОНФ в период с 18-19 января проверили 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России. По итогам проверки было установлено, что стоимость ПЦР-теста резко отличается в зависимости от субъекта, - пишет "Газета.ru".