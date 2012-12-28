В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
294
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: дело отравителя ртутью, профессиональные «жёны» и взаперти во «Взлетном»
Сегодня, 23 января, в суд передано дело мужчины, подозреваемого попытке отравления бывшей жены парами ртути, силовики обнародовали видео задержания организатора незаконной миграции и профессиональных «жён», и жители «Взлетного» каждое утро стоят в пробках.
Экс-жена моложе его на 10 лет. Разводились супруги со скандалом — делили имущество.
Через несколько месяцев женщина обнаружила в своем перекусе, бананах, капли ртути. Она вызвала полицейских и те нашли в ее кабинете езе две закладки с опасным своими парами металлом: в батарее отопления и мониторе. Примечательно, что происходило все это в поликлинике Липецкой районной больницы, где женщина работает старшей медсестрой.
Бывший муж медсестры вину отрицает. Максимальная санкции вменяемой ему статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
«Если это так как предполагают следователи, то это не человек, а монстр какой-то», — ужаснулся Александр Н.
«Нет доказательств, только косвенные обвинения», — считает Следователь.
«На подставу похоже. Колпачки спрятал в укромных местах, а в банан получается для быстрого обнаружения добавил. Не исключено, что там не всё чисто. Женщине может быть выгоден такой исход событий», — засомневался комментатор.
«Седину нажил, а ума нет». — резюмировала Бабка Лукерья.
Накануне в квартире на улице Гагарина нашли тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением. В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.
Как водится, они вместе выпивали, поссорились и женщина взялась за нож. После она рассказала обо всем родственникам, а те позвонили в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организатора незаконной миграции через фиктивные браки и двух его сообщниц — профессиональных «жён».
53-летний подозреваемый — уроженец одной из республик ближнего зарубежья решил помочь обустроиться в России своим бывшим соотечественникам. Сам-то он получил российское гражданство ещё в 2015-м году и осел в Хлевенском округе.
Он предложил двум соседкам 23-ти и 33-х лет за деньги фиктивно выйти замуж, чтобы их «мужья» получили нужный статус. Причем та, что постарше, «замуж» вышла даже дважды — один из ее псевдосупругов получил разрешение на временное проживание, а второй — российское гражданство. Избранник молодой «жены» получил разрешение на временное проживание.
Организатора незаконной миграции арестовали на время следствия, фиктивные жены пока находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А легализовавшиеся иностранцы проходят по делу свидетелями. Двоих уже депортировали, решение о гражданстве третьего примет суд.
Жители «Взлетного» выезжают из микрорайона по 30-40 минут. Дорога одна, и ее еще и переходят идущие в школу дети.
Заторы мог бы предотвратить светофор. Однако в мэрии заявили, что движение транспорта в микрорайоне организовано с учетом складывающейся застройки. Установка светофора не предусмотрена.
«Всё ясно, мэрия порекомендовала жителям взлётного взлетать», — перевел ответ чиновников я.
«На то он и Взлетный, чтобы не взлетать», — съязвил комментатор.
«Для таких огромных школ и садиков надо подъезды и парковки делать отдельно, а не впихивать во дворы», — считает Задолбали.
«Тоже самое и с жителями Сселок уже много лет! Поэтому жители Взлетного, ждите своей очереди!», — предупредили Сселки.
«Взлетный стал синонимом нерешенных инфраструктурных проблем города», — считает Гость.
Сегодня в воздухе что-то искрилось. Многие делали фото и видео этого явления.
Называли его и блестящий снег, и слепой снег (по аналогии со слепым дождем). Однако ничего необычного не случилось.
— Это изморозь. Она образуется на холодных поверхностях, а когда усиливается ветер, осыпается и блестит, — пояснила дежурный синоптики Липецкого гидрометеоцентра Дания Знойкина.
Сегодня ночью похолодает до -26 градусов. Завтра в Липецке от -16 до -18 градусов.
В такие холода в районе Матырского неожиданно вывезли собачьи будки, которые делали общественники для бездомных животных. Липчане переживают, что собаки могут погибнуть в такой мороз.
Начальник отдел контроля за исполнением и надзорных полномочий областного управления ветеринарии Наталья Семина сказала GOROD48, что убрав собачьи будки с неразграниченной территории мэрия выполнила Правила благоустройства Липецка. Зоозащитникам она рекомендовала забрать животных к себе домой.
0
0
0
0
0
Комментарии