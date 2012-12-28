В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
сегодня, 08:41
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
Череповецкий следователи установили причастность местного жителя к массовой рассылке угроз о терактах, которые поступали и в учреждения Липецкой области.
Молодому человеку инкриминируют 26 эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Его противоправная деятельность, осуществлявшаяся с ноября 2023 по конец февраля 2024 года, была пресечена в результате совместных оперативных действий полиции и управления ФСБ по Вологодской области. Поводом для начала работы стали заявления сотрудников объектов социальной инфраструктуры о тревожных электронных письмах.
В ходе следствия было доказано, что обвиняемый рассылал сообщения с угрозами взрыва на электронные адреса государственных учреждений, учебных заведений, медицинских организаций и торговых центров. География рассылки, помимо Вологодской области, включала в себя несколько других регионов, в том числе Липецкую область.
Каждое такое сообщение вызывало оперативный выезд и масштабную проверку силами экстренных служб. Ни на одном из объектов, включая те, что расположены в Липецкой области, информация о минировании не подтвердилась, взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Череповецкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в совершении преступления находится под подпиской о невыезде.
Фото УФСБ России по Вологодской области
