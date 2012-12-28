Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области

Череповецкий следователи установили причастность местного жителя к массовой рассылке угроз о терактах, которые поступали и в учреждения Липецкой области.

Следственный отдел ОМВД России «Череповецкий» завершил расследование уголовного дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Материалы дела в отношении 18-летнего жителя Череповецкого округа переданы в суд, сообщили в УМВД России по Вологодской области.Молодому человеку инкриминируют 26 эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Его противоправная деятельность, осуществлявшаяся с ноября 2023 по конец февраля 2024 года, была пресечена в результате совместных оперативных действий полиции и управления ФСБ по Вологодской области. Поводом для начала работы стали заявления сотрудников объектов социальной инфраструктуры о тревожных электронных письмах.В ходе следствия было доказано, что обвиняемый рассылал сообщения с угрозами взрыва на электронные адреса государственных учреждений, учебных заведений, медицинских организаций и торговых центров. География рассылки, помимо Вологодской области, включала в себя несколько других регионов, в том числе Липецкую область.Каждое такое сообщение вызывало оперативный выезд и масштабную проверку силами экстренных служб. Ни на одном из объектов, включая те, что расположены в Липецкой области, информация о минировании не подтвердилась, взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Череповецкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в совершении преступления находится под подпиской о невыезде.