сегодня, 09:01
Похищенный в Липецке велосипед найден и возвращен владелице
Липчанка заявляла о краже велосипеда от подъезда, задержанный утверждал, что нашел его в снегу.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 64-летнего жителя Липецка. Он заявил, что проходя по проспекту Мира заметил велосипед, оставленный в снегу. Он забрал велосипед и спрятал его в подвале своего дома.
Украденная вещь была изъята и возвращена законной владелице.
Дознавателем отдела дознания городского УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
