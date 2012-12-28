Похищенный в Липецке велосипед найден и возвращен владелице

Липчанка заявляла о краже велосипеда от подъезда, задержанный утверждал, что нашел его в снегу.

В липецкую полицию обратилась 43-летняя горожанка с заявлением о пропаже велосипеда. По словам потерпевшей, двухколесный транспорт стоимостью около пяти тысяч рублей был украден от подъезда её многоквартирного дома.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 64-летнего жителя Липецка. Он заявил, что проходя по проспекту Мира заметил велосипед, оставленный в снегу. Он забрал велосипед и спрятал его в подвале своего дома.Украденная вещь была изъята и возвращена законной владелице.Дознавателем отдела дознания городского УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.