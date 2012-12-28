В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Сообщения о минировании школ и социальных объектов в Липецке рассылались из Вологодской области
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
25 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители семи улиц.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
