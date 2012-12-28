На семи улицах Липецка отключат холодную воду

25 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители семи улиц.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 4, 10 по проезду Строителей, №№ 11, 13 в Студенческом городке, № 1 по улице Калинина, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Калинина, Крылова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.