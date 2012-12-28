Все новости
Происшествия
196
45 минут назад
1

Житель Грязинского района лишился крупной суммы в результате аферы

Мошенники под угрозой уголовного дела вынудили грязинца передать им более полумиллиона рублей во время встречи в Москве.

История развивалась по мошеннической классике: в декабре на телефон жителя Грязинского района поступил звонок от человека, представившегося сотрудником военкомата. Звонивший попросил продиктовать код из SMS, которое должно было прийти на его телефон. Мужчина так и сделал, не обратив внимание, что код пришел  с официального номера банка. 

Вслед за этим мужчине позвонил якобы представитель финансовой организации и сообщил, что на его имя открыт счёт, через который осуществляется финансирование запрещённых структур. Грязинцу заявили, что теперь он является фигурантом уголовного дела и ему грозит тюремное заключение. Чтобы избежать ответственности было предложено строго следовать указаниям. Далее «кураторством» занялся лжесотрудник спецслужб.

На протяжении трёх недель между ними велась активная переписка. Мошенник убедил грязинца, что сотрудники банка являются соучастниками преступной группы. Чтобы предотвратить оформление на его имя незаконного кредита, было предложено подать встречную заявку. В результате в отделении банка мужчина оформил кредит на 620 тысяч рублей.

Для проведения «экспертизы» деньги необходимо было передать специальному курьеру в Москве. По заверениям афериста, после этого потерпевший получит документ, аннулирующий все кредитные обязательства. Перед поездкой гражданин снял с кредитной карты дополнительные 50 тысяч рублей, которые также предназначались для передачи.

В столице мужчина встретился с незнакомцем, назвал кодовое слово «Сергей Викторович» и отдал ему все средства.

Впоследствии «сотрудник спецслужб» продолжил настаивать на погашении кредитов в других банках. Только тогда потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 670 тысяч рублей.

— По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, —  сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
Комментарии (1)

да уж
14 минут назад
Возраст уже не говоря,видимо 20-30 лет.
Ответить
