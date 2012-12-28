В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Происшествия
206
30 минут назад
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Тогда раненый выстрелом 31-летний мужчина ослеп — пуля попала ему в глаз.
Напомним, 16 января полиция обнародовала запись камеры наблюдения с дракой: 40-летний липчанин нанес своему оппоненту множественные удары в живот и скрылся. Сейчас он арестован, а избитый находится в больнице с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ, санкции которой — до восьми лет лишения свободы.
По данным GOROD48, подозреваемый – Виталий Лободин, который уже неоднократно был героем наших публикаций. 14 сентября 2017 года возле бара «Трибуна» на улице Скороходова в Липецке прозвучали выстрелы из травматического пистолета. Был ранен 31-летний житель Липецка: пуля выбила ему глаз. Подогреваемого Виталия Лободина искали полтора месяца. Причинной стрельбы стал заурядный словесный конфликт — до этого мужчины были незнакомы.
Виталий Лободин получил пять лет лишения свободы, его обязали выплатить ослепшему на один глаз мужчине полтора миллиона рублей. Сам Лободин тогда рассказал, что в баре его начали задирать и мужчины решили выяснить отношения на улице. Со слов Лободина, он хотел распугать соперников выстрелом в воздух, но нечаянно попал в одного из оппонентов. Раненый утверждал, что он вышел улицу проводить своего знакомого, и там на него напал Лободин. Драку пытался разнять охранник, но Лободин вытащил пистолет и прогремел выстрел.
0
0
3
0
0
Комментарии