Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Происшествия
206
30 минут назад

Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»

Тогда раненый выстрелом 31-летний мужчина ослеп — пуля попала ему в глаз.

Подозреваемый в жестоком избиении 37-летнего мужчины у киоска на Липовской 40-летний липчанин уже судим – он прострелил глаз 31-летнему мужчине и тот ослеп. 

Напомним, 16 января полиция обнародовала запись камеры наблюдения с дракой: 40-летний липчанин нанес своему оппоненту множественные удары в живот и скрылся. Сейчас он арестован, а избитый находится в больнице с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ, санкции которой — до восьми лет лишения свободы. 

По данным GOROD48, подозреваемый – Виталий Лободин, который уже неоднократно был героем наших публикаций. 14 сентября 2017 года возле бара «Трибуна» на улице Скороходова в Липецке прозвучали выстрелы из травматического пистолета. Был ранен 31-летний житель Липецка: пуля выбила ему глаз. Подогреваемого Виталия Лободина  искали полтора месяца. Причинной стрельбы стал заурядный словесный конфликт — до этого мужчины были незнакомы. 

Виталий Лободин получил пять лет лишения свободы, его обязали выплатить ослепшему на один глаз мужчине полтора миллиона рублей. Сам Лободин тогда рассказал, что в баре его начали задирать и мужчины решили выяснить отношения на улице. Со слов Лободина, он хотел распугать соперников выстрелом в воздух, но нечаянно попал в одного из оппонентов. Раненый утверждал, что он вышел улицу проводить своего знакомого, и там на него напал Лободин. Драку пытался разнять охранник, но Лободин вытащил пистолет и прогремел выстрел. 

конфликт
побои
стрельба
